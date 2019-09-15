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Месси и Дембеле вернулись в общую группу – успели прямо к ЛЧ

Месси и Дембеле вернулись в общую группу – успели прямо к ЛЧ
Eurosport

21 мин. назадОбновлено 20 мин. назад

Усиление подоспело.

У «Барселоны» сократился список травмированных – Лионель Месси и Усман Дембеле приступили к тренировкам в общей группе.

«Лео Месси тренировался в группе, а Усман Дембеле провел с командой часть занятия», – говорится в клубном твиттере. На фото восстановившиеся нападающие работают с мячом.

  • Месси ни разу не вышел на поле в сезоне-2019/20 из-за травмы икроножной мышцы.
  • Дембеле восстанавливается после травмы бедра.
  • «Барселона» в четырех матчах набрала семь очков, 17 сентября каталонцы сыграют первый тур группового этапа ЛЧ против «Боруссии».

Месси уйдет из «Барселоны». Но не через год, а после ЧМ

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