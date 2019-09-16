16-летняя звезда «Барселоны» Ансу Фати может пропустить как минимум семь клубных матчей из-за игр за юношескую сборную Испании U-17.

По информации Sport.es, в данный момент представители футболиста занимаются получением испанского гражданства. Форвард также может выступать за Португалию и за родную страну, Гвинею-Бисау, но он выбрал Испанию – страну, которая открыла для него путь в большой футбол.

Если процесс закончится в срок, то Фати вызовут в юношескую сборную на ЧМ (U-17), который стартует в Бразилии 26 октября. Испания сыграет с Аргентиной 28 числа, но футболисты должны прибыть в расположение команды примерно за 15 дней.

Из-за занятости в сборной Фати точно пропустит семь матчей «Барселоны»: в Ла Лиге – против «Эйбара», «Реала», «Вальядолида», «Леванте» и «Сельты», в Лиге чемпионов – домашний и гостевой матчи со «Славией».

В матче с «Валенсией» Фати забил и отдал ассист, ранее он отметился голом в ворота «Осасуны».

Фати стал самым молодым игроком в истории «Барселоны», который отличился в двух матчах чемпионата Испании подряд.

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