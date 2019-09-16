Восхитительный гол футболиста «Вальядолида», похожий по траектории на радугу
Футбольное искусство.
Шедевральный гол со штрафного удался футболисту «Вальядолида» Пабло Эрвиасу в матче четвертого тура Ла Лиги против «Осасуны».
Мяч был установлен на правом фланге примерно в десяти метрах от штрафной. Эрвиас разбежался и по красивейшей траектории отправил мяч в ворота.
- Матч завершился со счетом 1:1, «Осасуна» ушла от поражения на 81-й минуте.
- В чемпионате Испании лидирует «Севилья», набравшая 10 очков в четырех матчах.
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