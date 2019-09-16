Twitter

Восхитительный гол футболиста «Вальядолида», похожий по траектории на радугу

Восхитительный гол футболиста «Вальядолида», похожий по траектории на радугу
Eurosport

20 мин. назадОбновлено 19 мин. назад

Футбольное искусство.

Шедевральный гол со штрафного удался футболисту «Вальядолида» Пабло Эрвиасу в матче четвертого тура Ла Лиги против «Осасуны».

Мяч был установлен на правом фланге примерно в десяти метрах от штрафной. Эрвиас разбежался и по красивейшей траектории отправил мяч в ворота.

  • Матч завершился со счетом 1:1, «Осасуна» ушла от поражения на 81-й минуте.
  • В чемпионате Испании лидирует «Севилья», набравшая 10 очков в четырех матчах.

Черышев сделал ассист на «Камп Ноу» и немного подсластил ужасный матч «Валенсии»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте