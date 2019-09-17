Форвард сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал главной целью мадридского «Реала» на лето 2020 года.

Инсайдер Эдуардо Инда заявил в телепрограмме El Chiringuito de Jugones, что президент «бланкос» Флорентино Перес планирует пойти в атаку на «ПСЖ» в следующее летнее трансферное окно.

В «Реале» готовы выложить за Мбаппе 225 миллионов евро плюс 50 миллионов евро бонусов. Зарплата Килиана на «Сантьяго Бернабеу» составит 35 миллионов евро. Еще пять миллионов евро он получит дополнительно, если выполнит определенные условия контракта и достигнет нужных карьерных высот.

Об этом со ссылкой на El Chiringuito пишет газета Sport.

Возможный трансфер Мбаппе в «Реал» станет самым дорогим в истории футбола.

Пока самой мощной сделкой остается переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Килиан обошелся «Парижу» летом 2017 года в 180 миллионов евро. Его контракт с французским клубом действует до конца сезона-2021/22.

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