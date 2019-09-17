«Барселона» может столкнуться с санкциями из-за раннего начала переговоров с французским нападающим Антуаном Гризманном.

Как сообщает AS, если подтвердится, что «сине-гранатовые» вступили в контакт с Гризманном еще в марте, они могут быть наказаны штрафом в размере 300 евро. Дисциплинарный кодекс Королевской федерации футбола Испании предусматривает именно такие незначительные штрафы за подобные нарушения.

Есть и альтернативный вариант: один из членов комитета по соревнованиям предложил наказать «Барселону» проведением матча на «Камп Ноу» без зрителей.

Окончательный вердикт по делу Гризманна будет вынесен на следующей неделе.

«Атлетико» настаивает, что «Барселона» начала переговоры с Антуаном в марте, когда его клаусула составляла 200 млн евро, а официальный запрос по трансферу направила 1 июля, когда сумма выкупа упала до 120 млн.

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