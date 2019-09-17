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AS: «Барса» может провести матч без зрителей из-за ситуации с трансфером Гризманна
Другой вариант – наказать каталонцев скромным штрафом в размере 300 евро.
«Барселона» может столкнуться с санкциями из-за раннего начала переговоров с французским нападающим Антуаном Гризманном.
Как сообщает AS, если подтвердится, что «сине-гранатовые» вступили в контакт с Гризманном еще в марте, они могут быть наказаны штрафом в размере 300 евро. Дисциплинарный кодекс Королевской федерации футбола Испании предусматривает именно такие незначительные штрафы за подобные нарушения.
Есть и альтернативный вариант: один из членов комитета по соревнованиям предложил наказать «Барселону» проведением матча на «Камп Ноу» без зрителей.
- Окончательный вердикт по делу Гризманна будет вынесен на следующей неделе.
- «Атлетико» настаивает, что «Барселона» начала переговоры с Антуаном в марте, когда его клаусула составляла 200 млн евро, а официальный запрос по трансферу направила 1 июля, когда сумма выкупа упала до 120 млн.
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