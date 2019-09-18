Бывший нападающий «Барселоны» Самюэль Это'О заявил, что главный тренер «Аль-Садда» Хави обязан возглавить «сине-гранатовых».

«Сейчас Хави – гребанный босс в «Аль-Садде». Но если он в итоге не возглавит «Барсу», я убью его! В финале Лиги чемпионов-2006 он был как Диего Марадона, Лионель Месси и Криштиану Роналду в одном флаконе.

Я уже говорил: Хави – лучший игрок, с которым я тренировался и работал. Люди удивлялись, почему я не называл Месси или Роналдиньо, но время показало, что я был прав. Его никогда не воспринимали на одном уровне с Лео и Криштиану, но Хави и Иньеста играли ровно на том же уровне.

Какое будущее ждет Ансу Фати, знает только бог. Но у этого парня есть яйца – не одна пара яиц, а целых две», – приводит слова Это'О Goal.

Это'О дважды выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны» – в 2006 и 2009 годах.

В 2009 году Самюэль забил победный мяч в финальной игре против «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Это’О: «Не могу сравнить Жозе и Пепа. Один не выиграл ЛЧ с «Баварией», другой сделал это с «Порту»

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