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Это'О: «Если Хави не возглавит «Барсу», я убью его»
Все действительно идет к тому, что легендарный полузащитник станет главным тренером «блауграны» после ухода Эрнесто Вальверде.
Бывший нападающий «Барселоны» Самюэль Это'О заявил, что главный тренер «Аль-Садда» Хави обязан возглавить «сине-гранатовых».
«Сейчас Хави – гребанный босс в «Аль-Садде». Но если он в итоге не возглавит «Барсу», я убью его! В финале Лиги чемпионов-2006 он был как Диего Марадона, Лионель Месси и Криштиану Роналду в одном флаконе.
Я уже говорил: Хави – лучший игрок, с которым я тренировался и работал. Люди удивлялись, почему я не называл Месси или Роналдиньо, но время показало, что я был прав. Его никогда не воспринимали на одном уровне с Лео и Криштиану, но Хави и Иньеста играли ровно на том же уровне.
Какое будущее ждет Ансу Фати, знает только бог. Но у этого парня есть яйца – не одна пара яиц, а целых две», – приводит слова Это'О Goal.
- Это'О дважды выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны» – в 2006 и 2009 годах.
- В 2009 году Самюэль забил победный мяч в финальной игре против «Манчестер Юнайтед» (2:0).
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