Президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал претензии Марк-Андре Тер Штегена из «Барселоны» на место основного голкипера сборной Германии.

«Немецкая пресса так восхваляет Тер Штегена, как будто он выиграл 17 чемпионатов мира. Он не может требовать, чтобы его сделали №1 в сборной. Тут не может быть никаких разговоров, первый вратарь – это Нойер. Мы не позволим, чтобы кто-то задевал репутацию наших игроков.

Тер Штеген – отличный вратарь, но Нойер куда лучше, куда опытнее. Он может играть за сборную до тех пор, пока будет здоров. Он всегда будет лучшим.

Иерархия должна быть четкой, и она такова: Мануэль Нойер – номер один. Он был лучшим вратарем мира на протяжении многих лет, а сейчас вернулся в форму», – цитирует Хёнесса Bavarian Football Works.

Ранее Тер Штеген выразил недовольство, что главный тренер Йоахим Лёв оставляет его на лавке, а Нойер ответил, что слова Тер Штегена «подрывают дух сборной».

В двух последних матчах сборной Германии (против Нидерландов и Северной Ирландии) на поле выходил Нойер.

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