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Месси представил свой бренд одежды

Месси представил свой бренд одежды
Eurosport

43 мин. назад

Уже доступны футболки, поло, худи и свитшоты.

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси запустил собственный бренд одежды.

Бренд-менеджерами проекта стали сестра футболиста Мария Соль и Джинни Хилфигер, сестра американского дизайнера Томми Хилфигера. В первую коллекцию вошли футболка (60 долларов), поло (90 долларов), худи (170 долларов) и свитшот (130 долларов).

«Было безумно приятно представить свой бренд одежды. Первая коллекция уже доступна. Всех обнял», – написал Месси в инстаграме.

  • В нынешнем сезоне Месси провел только один матч – против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов. Игра завершилась вничью 0:0.
  • В чемпионате Испании-2018/19 Месси забил 36 мячей в 34 матчах.

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