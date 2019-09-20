Положение главного тренера «Реала» Зинедина Зидана в мадридском клубе пошатнулось после поражения от «ПСЖ» в Лиге чемпионов. После возвращения Зидана «бланкос» набирают в среднем 1,56 очко за игру. Во время его первого периода работы – 2,3 очка.

Это не устраивает Переса, который уже продумывает варианты. Но увольнение может дорого обойтись «Реалу»: «Мадрид» должен выплатить 80 млн евро за досрочный разрыв контракта, сообщает Sport.

Mundo Deportivo называет возможным преемником экс-полузащитника клуба Хаби Алонсо. Его кандидатуру рассматривает Флорентино Перес.

Контракт Зидана действует до 2022 года.

Хаби Алонсо сейчас работает с молодежным составом «Реал Сосьедад». Ранее он тренировал «Мадрид» U-14.

Зидан пожаловался на игроков, но виноват в унижении сам. С такой полузащитой нужно играть по-другому

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