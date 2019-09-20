Испанское издание El Mundo выяснило, что переговоры между «Барселоной» и Антуаном Гризманном велись еще в марте.

По данным источника, окружение французского игрока получило 14 млн евро за его переход из «Атлетико» в «Барсу». Выплаты были разделены на 4 части: первую получили сестра и агент Гризманна и его отец, вторую – юрист Антуана, Севан Кариан.

Третья часть досталась французскому посреднику, который помогал «Барселоне» в переговорах с Гризманном еще в 2018 году. Наконец, четвертая выплата в размере 7 млн была переведена на счет юриста «Барселоны», который является близким другом Гризманна.

Пропорции выплат вызвали разногласия среди участников сделки, из-за чего французский посредник был выведен из-за операции по трансферу. Затем посредник обнародовал переписку с другими участниками сделки.

Гризманн стал игроком «Барселоны» 14 июля, за его трансфер каталонцы заплатили 120 млн евро.

До 1 июля клаусула, прописанная в контракте Гризманна с «Атлетико», составляла 200 млн.

По версии мадридского клуба, «Барселона» намеренно выждала лишний месяц и выкупила права на француза по более дешевой цене, хотя переговоры между «блауграной» и представителями игрока стартовали еще весной.

Сейчас «Атлетико» требует, чтобы «Барса» доплатила за Гризманна еще 80 млн.

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