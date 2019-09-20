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Фати получил испанский паспорт
Похоже, «красная фурия» завербовала юного наследника Лионеля Месси.
Полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати обзавелся испанским паспортом.
Как сообщает AS, 16-летний Фати уже заявлен в список 50 игроков, которые могут поехать в составе сборной Испании U-17 на чемпионат мира для юношеских команд.
Фати – уроженец Гвинеи-Бисау. У парня была возможность выступать за сборную Португалии, но он выбрал сборную Испании.
- В чемпионате Испании-2019/20 Фати провел три матча, забил два мяча и отдал один ассист.
- Кроме того, юный игрок дебютировал за «Барсу» в Лиге чемпионов – в первом туре группового этапа «блауграна» сыграла вничью с «Боруссией» (0:0).
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