Португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что он, возможно, вернется в мадридский «Реал».

«Я бы не хотел вернуться в «Реал», потому что у «Реала» уже есть тренер. Не могу тренировать команду, у которой уже есть тренер. Мы должны с уважением говорить не только о «Реале», но и о тренере «Реала», потому что он – это не просто человек с улицы.

Я воздержусь от комментариев. Не буду распространять слухи на ровном месте», – заявил Моуринью.

В настоящий момент «Реалом» руководит Зинедин Зидан, под руководством которого «галактикос» в 2016-2018 гг. выиграли три Лиги чемпионов.

Моуринью тренировал «Реал» в 2010-2013 гг. и выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании и Кубок Короля.

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