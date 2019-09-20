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Эдегор стал лучшим игроком «Реал Сосьедад» в августе. Ему подарили огромную рыбу
Оригинальный, нет, максимально оригинальный презент!
Норвежский полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Эдегор получил приз лучшему игроку своей команды в августе.
Как ни странно, Мартину подарили не статуэтку и даже не бутылку шампанского: норвежца наградили огромной рыбиной. Все дело в том, что перед стартом сезона «Реал Сосьедад» заключил партнерское соглашение с супермаркетом BM Supermercados, который и преподнес Эдегору столь шикарный презент.
- В августовских матчах «Реал Сосьедад» набрал четыре очка из девяти возможных, а Эдегор отметился победным голом в ворота «Мальорки».
- В прошлом сезоне Мартин, права на которого по-прежнему принадлежат мадридскому «Реалу», выступал за «Витесс» Леонида Слуцкого.
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