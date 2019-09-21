Зизу находится под давлением после разгрома от «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Верхушка правления клуба считает, что, несмотря на сорвавшийся переход Погба, состав команды позволяет бороться за самые высокие места: приход шестерых новичков, включая Азара, должен был придать «Мадриду» необходимый импульс после провального сезона-2018/19.

Сам Зидан настроен оптимистично, несмотря на влет «Парижу», однако его подопечные уже не так уверены во французе, как во времена его первого пришествия.

Зинедин ЗиданGetty Images

По информации ESPN, лидеры раздевалки «Реала» считают, что Зизу уже не тот. При этом отдельные игроки побаиваются возможной тренерской рокировки: слухи отправляют в клуб Жозе Моуринью.

Другие претенденты на должность – Рауль, Хаби Алонсо и Макс Аллегри.

«Реал» проиграл «ПСЖ» со счетом 0:3.

В четырех стартовых турах Ла Лиги у мадридцев две победы и две ничьи.

Зидан пожаловался на игроков, но виноват в унижении сам. С такой полузащитой нужно играть по-другому

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