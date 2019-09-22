В матче пятого тура чемпионата Испании «Гранада» принимала «Барселону».

Уже на второй минуте игрок хозяев улетел по правому флангу к штрафной и пульнул с острого угла. Пике в подкате попытался спасти, но это не помогло: Азиз с полуметра внес мяч в пустые ворота.

Во втором тайме на поле появился Лео Месси, но не уберег «Барсу» от поражения. Видаль сыграл рукой в штрафной каталонцев, и на 66 минуте Вадильо сделал то, что не получилось у Ройса пару дней назад – забил Тер Штегену с пенальти.

Счет 2:0 уже не изменился.

«Гранада» поднялась на первую строчку, правда еще может пропустить вперед «Севилью», которой в воскресенье играть против «Реала».

«Барса» на седьмом месте – вне зоны еврокубков.

«Барса» – худшая команда первого дня ЛЧ. «Боруссия» разорвала опорную, от разгрома спас Тер Штеген

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