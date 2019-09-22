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«Барселона» выдала худший старт за 25 лет
Вальверде – все?
«Барселона» уступила «Гранаде» в пятом туре Ла Лиги и установила несколько мощных антирекордов. Старт сезона у каталонцев пока получается просто кошмарным.
Эрнесто ВальвердеGetty Images
Команда не может победить на выезде уже восемь матчей подряд с учетом прошлого сезона и финала Кубка Короля – худшая серия с 2001 года. Еще «Барса» не выиграла ни разу в четырех стартовых выездных играх – впервые с 1998 года. У «сине-гранатовых» семь очков после пяти матчей, настолько плохо коллектив не стартовал с 1994 года.
Фанаты в твиттере уже требуют отставки:
- В следующем туре «каталонцы» примут «Вильяреал».
- Их будущий соперник находится на четвертой строчке. «Барса» – на седьмой.
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