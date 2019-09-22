«Барселона» уступила «Гранаде» в пятом туре Ла Лиги и установила несколько мощных антирекордов. Старт сезона у каталонцев пока получается просто кошмарным.

Эрнесто ВальвердеGetty Images

Команда не может победить на выезде уже восемь матчей подряд с учетом прошлого сезона и финала Кубка Короля – худшая серия с 2001 года. Еще «Барса» не выиграла ни разу в четырех стартовых выездных играх – впервые с 1998 года. У «сине-гранатовых» семь очков после пяти матчей, настолько плохо коллектив не стартовал с 1994 года.

Фанаты в твиттере уже требуют отставки:

В следующем туре «каталонцы» примут «Вильяреал».

Их будущий соперник находится на четвертой строчке. «Барса» – на седьмой.

«Сити» хотел Месси несколько лет назад. Но как бы Гвардиола встроил Лео в свою игру?

Качай приложение Eurosport для iOS и Android