В пятом туре чемпионата Испании «Барселоне» противостояла одна из самых возрастных команд лиги – «Гранада» (27,5 лет – средний возраст состава по данным Transfermarkt, шестой показатель в турнире). Матч был некой демонстрацией беспомощности команды Вальверде в гостевых матчах: за все три выездных противостояния в этом сезоне «Барселона» заработала одно очко; и одновременно силы новичка Примеры, от которого стоит многого ожидать.

«Гранада» – бизнес-проект итальянского предпринимателя или клуб-партнер итальянского «Удинезе». Обо всем по порядку.

В 2009 году андалусийский клуб оказался в кризисном положении, дела шли настолько плохо, что рассматривался даже вариант закрытия команды. Десять лет назад «Гранада» находилась аж в третьем испанском дивизионе и мечтала лишь о сохранении статуса профессионального клуба. Именно в это время итальянский бизнесмен Джампаоло Поццо увидел перспективу заработка денег на развитии этого скромного испанского аутсайдера. В результате, итальянец завладел клубом и сделал его частью основного проекта – «Удинезе».

Джампаоло ПоццоGetty Images

В Испанию тут же хлынул поток игроков их материнской команды: в сезоне-2009/10 в составе «Гранады» играли семь футболистов по арендным соглашениям из «маленьких зебр», в следующем году таких было шесть. Помощь итальянцев пришлась как нельзя кстати, в первом же сезоне «насриды» вернулись во второй испанский дивизион, в котором последний раз играли аж 22 года назад, в 2011-м андалусийскому клубу покорилась уже Примера.

Весь этот путь «Гранада» проделала с одной целью – выйти на большой рынок. Поццо задумал сделать из клуба команду-донора, команду, которая будет давать шанс игрокам реализовать себя, а затем продавать их за большие деньги. И ему это удалось. Айзек Саксесс, Гильерме Сикейра, знакомый российским болельщикам по выступлениям за казанский «Рубин» Рубен Рочина, Джейсон Мурильо – это далеко не полный список игроков, приумноживших состояние боссов «Гранады».

Сикейра в футболке «Гранады» в матче против «Барселоны».Eurosport

Новый же виток развития «насридов» начался в 2016 году, когда китайский бизнесмен Цзянь Лижанг выкупил контрольный пакет акций на клуб у его предыдущего итальянского владельца. Что касается партнерства с «Удинезе», оно не прекратилось. Например, этим летом к «Гранаде» присоединился Дарвин Мачис. У новых боссов цели оказались совершенно иными. Китайские владельцы хотят видеть результат, в этот раз на футбольном поле, а не, как раньше, в прибыли от продаж.

Так прошлый сезон команда играла еще в Сегунде, в этом же вернулась в элитный дивизион и не намерена его покидать. Почти полностью обновившийся состав собрал в себе игроков с кучей опыта, уже поигравших в Премьере не один год, эдакий аналог нашего «Сочи». Именно опыт и стал определяющим фактором в матче с «Барселоной». Команда Диего Мартинеса Пенаса с первых минут показала «сине-гранатовым», что просто не будет, каждый из игроков знал свою задачу и четко ее исполнил.

Антонио Пуэртас («Гранада») и Хуниор Фирпо («Барселона»)Getty Images

Как итог первое место на старте сезона, сенсационная победа над чемпионом и армия болельщиков мадридского «Реала», поздравляющая команду в соцсетях. «Гранада» – олицетворение того, как грамотный менеджмент, направленные инвестиции и четкая стратегия за десять лет превращают клуб из третьего дивизиона в убийцу «Барсы». А ведь российскому футболу не хватает именно таких историй.

«Гранада» – «Барселона» – 2:0

Качай приложение Eurosport для iOS или Android