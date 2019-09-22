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Поражение демонстрирует не только беспомощность «Барсы» на выезде. От «Гранады» стоит многого ждать

Поражение демонстрирует не только беспомощность «Барсы» на выезде. От «Гранады» стоит многого ждать
Данил Левицкий

14 мин. назадОбновлено 10 мин. назад

Ругать Вальверде уже моветон.

В пятом туре чемпионата Испании «Барселоне» противостояла одна из самых возрастных команд лиги – «Гранада» (27,5 лет – средний возраст состава по данным Transfermarkt, шестой показатель в турнире). Матч был некой демонстрацией беспомощности команды Вальверде в гостевых матчах: за все три выездных противостояния в этом сезоне «Барселона» заработала одно очко; и одновременно силы новичка Примеры, от которого стоит многого ожидать.

«Гранада» – бизнес-проект итальянского предпринимателя или клуб-партнер итальянского «Удинезе». Обо всем по порядку.

В 2009 году андалусийский клуб оказался в кризисном положении, дела шли настолько плохо, что рассматривался даже вариант закрытия команды. Десять лет назад «Гранада» находилась аж в третьем испанском дивизионе и мечтала лишь о сохранении статуса профессионального клуба. Именно в это время итальянский бизнесмен Джампаоло Поццо увидел перспективу заработка денег на развитии этого скромного испанского аутсайдера. В результате, итальянец завладел клубом и сделал его частью основного проекта – «Удинезе».

Джампаоло Поццо

Джампаоло ПоццоGetty Images

В Испанию тут же хлынул поток игроков их материнской команды: в сезоне-2009/10 в составе «Гранады» играли семь футболистов по арендным соглашениям из «маленьких зебр», в следующем году таких было шесть. Помощь итальянцев пришлась как нельзя кстати, в первом же сезоне «насриды» вернулись во второй испанский дивизион, в котором последний раз играли аж 22 года назад, в 2011-м андалусийскому клубу покорилась уже Примера.

Весь этот путь «Гранада» проделала с одной целью – выйти на большой рынок. Поццо задумал сделать из клуба команду-донора, команду, которая будет давать шанс игрокам реализовать себя, а затем продавать их за большие деньги. И ему это удалось. Айзек Саксесс, Гильерме Сикейра, знакомый российским болельщикам по выступлениям за казанский «Рубин» Рубен Рочина, Джейсон Мурильо – это далеко не полный список игроков, приумноживших состояние боссов «Гранады».

Сикейра в футболке «Гранады» в матче против «Барселоны».

Сикейра в футболке «Гранады» в матче против «Барселоны».Eurosport

Новый же виток развития «насридов» начался в 2016 году, когда китайский бизнесмен Цзянь Лижанг выкупил контрольный пакет акций на клуб у его предыдущего итальянского владельца. Что касается партнерства с «Удинезе», оно не прекратилось. Например, этим летом к «Гранаде» присоединился Дарвин Мачис. У новых боссов цели оказались совершенно иными. Китайские владельцы хотят видеть результат, в этот раз на футбольном поле, а не, как раньше, в прибыли от продаж.

Так прошлый сезон команда играла еще в Сегунде, в этом же вернулась в элитный дивизион и не намерена его покидать. Почти полностью обновившийся состав собрал в себе игроков с кучей опыта, уже поигравших в Премьере не один год, эдакий аналог нашего «Сочи». Именно опыт и стал определяющим фактором в матче с «Барселоной». Команда Диего Мартинеса Пенаса с первых минут показала «сине-гранатовым», что просто не будет, каждый из игроков знал свою задачу и четко ее исполнил.

Антонио Пуэртас («Гранада») и Хуниор Фирпо («Барселона»)

Антонио Пуэртас («Гранада») и Хуниор Фирпо («Барселона»)Getty Images

Как итог первое место на старте сезона, сенсационная победа над чемпионом и армия болельщиков мадридского «Реала», поздравляющая команду в соцсетях. «Гранада» – олицетворение того, как грамотный менеджмент, направленные инвестиции и четкая стратегия за десять лет превращают клуб из третьего дивизиона в убийцу «Барсы». А ведь российскому футболу не хватает именно таких историй.

«Гранада» – «Барселона» – 2:0

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