Защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер получил невероятную фанатскую поддержку.

При подаче одного из угловых в матче чемпионата Испании против «Сельты» произошла неожиданная пауза. Триппьер стоял у флажка и не исполнял кросс в штрафную без команды главного арбитра.

На Кирана напала жажда, он подошел к рекламному баннеру у боковой линии и попросил болбоя принести ему бутылку с водой. Но когда мальчик отошел и Триппьер пошагал к выполнению корнера, ему что-то крикнул болельщик из первого ряда.

Британец увидел его, и фанат швырнул футболисту бутылку с водой. Игрок ловко поймал ее, отхлебнул немного и вернул точным броском зрителю. Мужчина показал Триппьеру большой палец.

Матч на «Ванда Метрополитано» завершился нулевой ничьей «Атлетико» с «Сельтой» – 0:0.

Киран Триппьер провел на поле все 90 минут. Он перешел в мадридский клуб летом 2019 года из «Тоттенхэма» за 22 млн евро.

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