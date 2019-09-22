После поражения от «Гранады» в чемпионате Испании некоторые игроки «Барселоны» начали терять доверие к главному тренеру Эрнесто Вальверде.

На послематчевой пресс-конференции Эрнесто взял вину за 0:2 на себя. Часть раздевалки «Барсы» разочарована провалом в Примере и слабой игрой в гостевых матчах.

«Происходит что-то странное. Команда играет без интенсивности и совсем ничего не создает», – цитирует ESPN источник, близкий к раздевалке «Барселоны».

Человек из окружения президента каталонцев Хосепа Бартомеу анонимно сообщил ESPN, что босс клуба не склонен к импульсивным решениям. У Вальверде контракт с «блауграной» до 2021 года, и его увольнение потребует решения всего правления клуба.

«Барселона» после поражения от «Гранады» со счетом 0:2 откатилась на седьмое место в Примере. У нее семь очков после пяти туров.

При Вальверде «сине-гранатовые» дважды победили в чемпионате и дважды вылетели в Лиге чемпионов после победы в первом матче (в 2018-м от «Ромы», в 2019-м от «Ливерпуля»).

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