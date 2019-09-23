Перес рано ищет нового тренера. Зидан не заслужил увольнения и все делает правильно

Каждый матч «Реала» для любого из его тренеров потенциально светит увольнением. Стоит получить три мяча от кого угодно (даже от тактически более слаженного и сыгранного «ПСЖ») и матч с «Севильей» становится гипотетически последним для единственного тренера с тремя ЛЧ подряд.

Зинедин Зидан подкатил в Андалусию с четким пониманием недовольства своей персоной. На французского тренера, по информации испанских медиа, давят президент и игроки. Сами эти медиа на Зизу тоже давят.

Зинедин Зидан, «Реал»Getty Images

Флорентино Перес взорвался даже на фоне относительно неплохого старта «Мадрида» в чемпионате и влета «ПСЖ». Президента не устроило даже не поражение в Париже, а то, что случилось после него. Зидан, по информации Мundo Deportivo, после разгрома выписал игрокам выходной, а Фло уложить эти два события в голове почему-то не смог. Хотя мотив Зидана был вполне понятен: после полного разноса отдых был нужен каждому, и ему в том числе.

На этом фоне недовольство игроков, о котором писали в ESPN, звучит по крайней мере странно. Зидан подумал о коллективе и позволил игрокам перезагрузиться перед интенсивным будущим уикендом, который начался с матча против «Севильи»: «Когда я работаю над планированием, я не рассуждаю о том, заслужили мои игроки выходной или нет. Они люди и у них должно быть личное время, время, чтобы побыть со своими семьями. За 21 день мы должны сыграть 7 матчей. Я всегда хочу побеждать, но в жизни футболистов должно быть место и для отдыха».

На пресс-конференции перед игрой на «Рамон Санчес Писхуан» он говорил не только про взбесивший Переса выходной, но и вообще излучал позитив и исключительно здравые мысли: «Я чувствую силы, чтобы двигаться вперед. Меня не волнуют слухи, для меня важно лишь общение с футболистами. Что касается критики, то меня это не удивляет. В «Мадриде» всегда были неудачные и трудные периоды, но они проходят. Наша сила внутри команды и нет значения, что там говорят извне». Такая позиция Зидана по поводу критики и будущего внушила уверенность и понимание, как работать дальше, кажется, во всех, но только не в Переса.

Президент всерьез рассматривает замену француза на Хаби Алонсо. И это удивляет вдвойне. Команду с россыпью звезд и кучей новичков он планирует доверить человеку, который работает с молодежью в «Реал Сосьедад», а раньше тренировал «Реал» U-14. Плюс, тогда придется выплатить Зидану неустойку в размере 80 млн евро. Перес, конечно, может себе позволить и ее, но лишать «Реал» Зидана ради Алонсо и платить за это деньги – бред.

Зинедин кроме влета «ПСЖ» и выходного для игроков, который почему-то разъярил Переса, ничего серьезного для отставки не сделал. Мадридцы делят первую строчку Примеры с «Атлетиком», уже опережают «Барсу» на 4 очка (каталонцы идут только восьмыми) и забивают меньше только 3 клубов в чемпионате.

Победа над «Севильей» еще одно подтверждение, что «Реал» спокойно движется по сезону. Зидан даже с Хамесом нашел контакт и после провала колумбийца в Париже побудил того максимально грамотно и дисциплинированно сыграть в центре поля. Против «Севильи» Родригес стал вторым по отборам (у Каземиро на один больше – 4) и еще по разу перехватил и выбил мяч. Играл он, если что, на позиции десятки.

В целом же в Андалусии был довольно пресный, но очень работоспособный «Реал», который в очередной раз спас Бензема. И это тоже хорошо, команда даже не в пиковой форме и без травмированных лидеров (Модрич, Марсело) выигрывает у лидера чемпионата на зубах, не позволяя ему даже бить в створ.

Выход из группы в ЛЧ после разноса в Париже тоже под сомнение не встал. Первую строчку парижанам скорее всего придется уступить, а вот спокойно разбить полумертвые по первому туру «Брюгге» и «Галатасарай» будет совсем несложно. Тем более в эпоху трех ЛЧ подряд «Реал» дважды выходил в плей-офф со второго места. А что делать в матчах на вылет Зидан прекрасно знает.

«Я не могу контролировать то, что говорят люди. Пусть болтают, я сосредоточен на своей работе. Да, сейчас мы переживаем непростые времена, но несмотря на все, нужно продолжать качественно выполнять свою работу. Если «Мадрид» начнет побежать, то все будут довольны, команда сплотится», – сказал Зидан перед матчем с «Севильей», а потом сделал первый шаг к сплочению команды. Пересу как минимум стоит подождать его окончания, потому что время «Реала» еще не пришло. А он уже совсем неплох.

«Севилья» – «Реал» – 0:1

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