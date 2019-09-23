Руководство «Барселоны» может уволить Эрнесто Вальверде с поста главного тренера до конца сентября.

AS сообщает, что 55-летний Вальверде останется без работы, если «Барса» потеряет очки в одном из двух следующих матчей чемпионата Испании. 24 сентября каталонцы сыграют на «Камп Ноу» с «Вильярреалом», а на 28 сентября запланирован выезд к «Хетафе».

После пяти туров Ла Лиги-2019/20 «Барселона» идет на восьмом месте. Последний матч «сине-гранатовые» проиграли «Гранаде» (0:2).

В лидерах чемпионата Испании идут «Атлетик» и «Реал», обе команды набрали по 11 очков.

ESPN: Игроки «Барселоны» теряют доверие к Вальверде

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