Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера Зинедина Зидана и возвращении на «Бернабеу» Жозе Моуринью.

«Меня не раздражает, что Моуринью связывают с «Реалом». Даже не то что раздражает меня или нет – такова ситуация. Здесь ты проигрываешь один матч и должен что-то изменить. Это сложно, но такова реальность.

Все, что окружает «Реал», попадает в газеты и телепрограммы и создает дальнейшее обсуждение. На мой взгляд, разговоры о смене коуча показывают неуважение к нашему тренеру. В этом отношении футболисты продемонстрировали, что, несмотря на недавние результаты, мы с Зизу.

Сейчас нужно сохранять спокойствие. Повторюсь, что мы хотим сохранить хорошую рабочую динамику, и сомневаться в «Реале» на этом отрезке сезона было бы сумасшествием. Поэтому важно сохранять трезвую голову и веру в команду и тренера», – заявил Рамос после матча с «Севильей». Его цитирует Goal.com.

Из шести официальных матчей сезона-2019/20 «Мадрид» выиграл три – с «Сельтой», «Леванте» и «Севильей».

В трех оставшихся «бланкос» сыграли вничью с «Вальядолидом» и «Вильярреалом» в Примере и крупно уступили «ПСЖ» в Лиге чемпионов – 0:3.

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