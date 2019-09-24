Капитан «Реала» Серхио Рамос сдержанно прокомментировал свое включение в команду года по версии ФИФА.

«Я бы предпочел не приезжать сюда, но чтобы «Реал» выиграл титул. Если бы я желал индивидуальные награды, то посвятил бы себя теннису.

Когда команда побеждает, побеждаем и мы. Прошлый сезон не был для нас хорошим, но наличие игроков «Реала» в команде года – хороший знак». – цитирует Серхио Marca.

Помимо Рамоса «Реал» делегировал в символическую сборную Марсело, Луку Модрича плюс Эдена Азара, который летом перешел из «Челси».

В сезоне-2018/19 «Реал» выбыл из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в Ла Лиге отстал от «Барселоны» на 19 очков.

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