Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался прокомментировать итоги церемонии The Best FIFA Football Awards 2019, по итогам которой нападающий «Барселоны» Лионель Месси был признан лучшим футболистом 2019 года.

«Я не смотрел церемонию и не знал, что Месси стал лучшим. Это выбор общественности», – приводит слова Зидана Marca.

Лучшим тренером 2019 года признан коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп, лучшим вратарем – Алиссон (сборная Бразилии, «Ливерпуль»).

Месси в 2019 году выиграл чемпионат Испании, забив 36 голов в 34 матчах.

Рамос: «Если бы я желал индивидуальные награды, то ушел бы в теннис»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android