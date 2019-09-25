«Барселона» назвала 17 причин, по которым Лионеля Месси по праву можно считать лучшим футболистом 2019 года.

Список опубликован на официальном сайте «сине-гранатовых». Главная причина – победы Лео в чемпионате и Суперкубке Испании. Затем идут статус лучшего бомбардира Ла Лиги, обладателя «Золотой бутсы» и лучшего бомбардира Лиги чемпионов.

Также в тексте упомянуты следующие достижения Месси: в 2019 году он забил 600-й гол за «Барсу» и провел больше всех голов прямыми ударами со штрафных (если говорить о чемпионатах топ-5) – 6. А еще Лео первым покорил отметку в 400 голов в рамках Примеры, в шестой раз за карьеру оформил 50+ голов за сезон, побил рекорд Икера Касильяса по победам в матчах чемпионата Испании и установил рекорд «блауграны» по общему числу побед.

Мало? Вот еще успехи Месси: аргентинец установил рекорд «Барселоны» по числу титулов чемпиона Испании (10), стал лучшим ассистентом Примеры-2018/19, выиграл бронзовую медаль Копа Америка, в 11-й раз подряд забил 20+ голов в Ла Лиге, пробил планку в 50+ мячей в Кубке Короля и в 50+ хет-триков за всю карьеру. Наконец, Месси стал первым игроком, который забивал в шести финалах Кубка Короля.

23 сентября Месси был признан лучшим игроком 2019 года по версии ФИФА.

Лео – пятикратный обладатель «Золотого мяча». В прошлом году награду выиграл Лука Модрич из «Реала».

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