Getty Images

Месси заменили в перерыве матча с «Вильярреалом». Вальверде сказал, что у Лео дискомфорт в бедре

Месси заменили в перерыве матча с «Вильярреалом». Вальверде сказал, что у Лео дискомфорт в бедре
Eurosport

13 мин. назадОбновлено 4 мин. назад

Хуже новостей быть не могло.

Лидер «Барселоны» Лионель Месси, возможно, заработал травму бедра в матче шестого тура Примеры против «Вильярреала».

В середине первого тайма аргентинец попросил помощи у врачей и провел не меньше пяти минут за пределами поля – физио растирал ему бедро. После Лео вернулся в игру, но на второй тайм не появился, уступив место в составе Усману Дембеле.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал замену лидера: «Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра. Мы решили заменить его, нужно подождать до завтра».

  • Месси провел первый матч в новом сезоне – ранее он отсутствовал из-за повреждения икроножной мышцы правой ноги.
  • «Барса» обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1, на счету Лео ассист на Антуана Гризманна.

Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте