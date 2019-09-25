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Месси заменили в перерыве матча с «Вильярреалом». Вальверде сказал, что у Лео дискомфорт в бедре
Хуже новостей быть не могло.
Лидер «Барселоны» Лионель Месси, возможно, заработал травму бедра в матче шестого тура Примеры против «Вильярреала».
В середине первого тайма аргентинец попросил помощи у врачей и провел не меньше пяти минут за пределами поля – физио растирал ему бедро. После Лео вернулся в игру, но на второй тайм не появился, уступив место в составе Усману Дембеле.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал замену лидера: «Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра. Мы решили заменить его, нужно подождать до завтра».
- Месси провел первый матч в новом сезоне – ранее он отсутствовал из-за повреждения икроножной мышцы правой ноги.
- «Барса» обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1, на счету Лео ассист на Антуана Гризманна.
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