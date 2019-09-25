Матч с «Вильярреалом» показал, чем страшна зависимость «Барсы» от Месси. У Вальверде проблемы

Последние сутки выдались для Месси невероятно насыщенными. В понедельник вечером он стал лучшим игроком года по версии ФИФА, но отмечать награду было некогда: уже во вторник Лео предстояло спасать Вальверде от отставки. Испанский мидуик интриговал похлеще Лиги чемпионов: «Барса» скатилась на седьмое место, на исправление ситуации коучу «блауграны» отвели два матча, в первом из которых соперником был «Вильярреал», на старте сезона уже успевший отнять очки у другого хромающего гранда – мадридского «Реала».

В особенный день для Каталонии – 24 сентября «Камп Ноу» отмечал 62-й день рождения, Месси конечно же появился в основном составе. И тут же вошел в историю, став лишь вторым неиспанским футболистом с 400-м стартом в Ла Лиге. А уже на 6-й минуте Лео отметился ассистом на Гризманна – начало получилось таким сладким, что подумалось, будто все проблемы остались позади: мы наблюдаем за исцелением каталонского клуба.

Проблемы начались в середине второго тайма: сначала Месси вооружился дриблингом, собрал вокруг себя четверых, получил по ногам и заработал для своей команды штрафной, а несколькими минутами позже почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра. Эти события не связаны между собой, но необходимо зафиксировать: первый эпизод стал, пожалуй, финальной атакующей вспышкой «Барсы» в первом тайме из числа ярких. В те минуты, когда Лео ушел с поля, чтобы доктора размяли ему травмированное бедро, хозяева натурально подсели. Сначала «блауграна» позволила «Вильярреалу» выровнять игру, а под конец тайма и вовсе отдала инициативу, мяч и территорию. Неудивительно, что Вальверде решил заменить аргентинца уже в перерыве.

Второй тайм каталонцы провели сильно увереннее, даже не дали гостям шанса на финальный штурм в конце матча и уверенно докатили до победы. Скорее «Барселона» была близка к третьему голу, чем «Вильярреал» – к камбэку. Тогда как с полутравмированным Месси каталонцы провели худший отрезок матча. И в этом заключается главная метаморфоза, к которой необходимо привыкнуть: одного лишь присутствия Лео больше недостаточно, чтобы получать ощутимую разницу.

Времена, когда Лео мог уйти в тень из-за того, что у него плохой день, прошли. Ни Артур, ни Серджи Роберто не чувствуют Месси так, как Иньеста, Хави или хотя бы Ракитич. А о топовом Бускетсе у нас остаются лишь теплые воспоминания. Когда аргентинец на поле, партнеры ориентируются на него при переходе в атаку уже на уровне подсознания. Выпасть из игры для Лео – непозволительная роскошь, у команды начинается ступор и с билдапом наступают большие проблемы. В этом составе просто некому создать эпизод, который Месси решит одним касанием. У него теперь другая работа – главный конструктор всех активностей «блауграны» в нападении. А она предполагает только полную физическую готовность.

Начало первого тайма игры с «Вильярреалом» показало: фактор Месси все еще важен для «Барсы», а зависимость от аргентинца слишком сильна. Но дальнейший ход матча убедил в кое-чем еще: мало просто выпустить Лео на поле. Нужно, чтобы он был в форме и полностью здоров. И теперь становится ясно, почему на старте сезона Лео так много пропустил и совсем не попадал в заявку. С не полностью готовым Месси «Барселоне» было бы даже хуже, чем без него.

«Барселона» – «Вильярреал» – 2:1