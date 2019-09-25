Через несколько недель после затянувшегося перехода в «Реал» Эден Азар выразил лояльность новому клубу и подколол саппорт «Челси»: «Здесь фанаты настоящие. В Англии люди просто любят футбол, интересуются им, но не болеют за команду с фанатизмом». Реплика бельгийца согрела болельщиков как всплывшее после перехода детское фото в джерси новой команды. На самом деле между современными фанатами европейских топ-клубов нет большой разницы: «Реал», как и «Челси», отреагировал на глобализацию и избавился от самых радикальных ультрас.

Бренд типа «Мадрида» в первую очередь беспокоится об имидже. Неудивительно, что в 2013-м Флорентино Перес завязал с предупреждениями и анонсировал масштабную кампанию против «Ультрас Сур», самой жесткой группировки клуба. Президент не выдержал после мадридского дерби 28 сентября 2013-го, на котором четыре фаната светили свастиками и другими нацистскими символами. Фло решил, что дисциплинарного штрафа в 3 000 евро и 12-месячного запрета на посещение спортивных мероприятий мало. AS сообщила, что босс «Реала» лишил фирму места на стадионе и внедрил новый фанатский сектор.

Флорентино ПересGetty Images

«Ультрас Сур» появилась в начале 1980-х, когда после смерти диктатора Франко Испания открылась остальному миру. На ЧМ-1982 скромные испанские болельщики столкнулись с английскими мобами и узнали альтернативные способы поддержки команды. Еще до этого «Реал», как клуб Франко, недолюбливали по стране, поэтому соперники для стычек нашлись без проблем. Постепенно для фанатов стали нормой организованные драки и выездные мероприятия, не имеющие отношения к матчам. В то же время вспышки насилия «Ультрас Сур» ассоциировались с «Реалом», и это доставляло клубу проблемы.

Напряжение усилилось, когда фанаты открыто признали националистические взгляды и на их основании противопоставили себя фирмам из Каталонии, Галисии и других провинциальных регионов. «Реал» закрывал глаза на стычки неонацистов с врагами из «Барсы», «Атлетика» и «Райо Вальекано» – лидеры организации поддерживали с президентами клуба пакт о минимизации насилия на «Сантьяго Бернабеу». Но в середине 1990-х «Ультрас Сур» разрослись за счет скинхедов, заключили союз с националистами из «Эспаньола» Brigadas Blanquiazules и превратились в угрозу для репутации.

Сначала на одном из каналов показали расследование о сговоре клуба с фанатами: «Реал» снабжал ультрас бесплатными билетами, те распространяли их и финансировали на заработанные деньги организацию. В репортаже рассказали о фашистских взглядах фирмы и о насилии против других болельщиков. Для европейских медиа «Ультрас Сур» с кельтскими крестами и молниями в форме двух букв S превратились в испанский аналог группировок «Лацио». Баннеры с чилийским диктатором и военным преступником Пиночетом лишь усилили впечатление.

Разгул фирмы достиг пика на полуфинале ЛЧ-1997/98 против «Боруссии Дортмунд». Обезумевшие мадридисты прорвались на «Бернабеу» через кордон охранников и сломали ворота. Из-за беспорядков матч задержали на час. После штрафов УЕФА и ФИФА клуб изменил отношение к группировке. Ультрас больше не получали бесплатные билеты, а после реконструкции стадиона отправились подальше от ворот – на третий ярус.

Клуб сломил непокорных фанатов, но в XXI веке противостояние возобновилось. Четыре идеолога «Ультрас Сур» Альваро Каденас, Серхио Родригес, Хоселу Очаита и Альберто Айала возродили движение и вернулись к истокам: на трибунах «Бернабеу» снова появились провокационные баннеры, а главным врагом саппорта вместо группировок противников стал новый президент «Бланкос» миллиардер Перес. Флорентино олицетворял все, что ненавидели ультрас: истеблишмент и отсутствие индивидуальности.

В отличие от предшественника Лоренсо Санса Перес с открытой неприязнью относился к «правым» болельщикам «Реала», но не расправился с ними в первый приход. После провального проекта «галактикос» бизнесмена сменил Рамон Кальдерон, и «Ультрас Сур» существовали на прежних условиях. Но в 2009-м Перес вернулся в руководство – для фанатов это означало новый этап борьбы за власть. На этот раз они продержались благодаря поддержке главного тренера Жозе Моуринью.

Особенный постоянно хвалил хулиганов за неповторимую атмосферу. На последнем домашнем матче португальца в «Реале» в 2013-м ультрас развернули плакаты с его портретами и признаниями в любви. После свистка Моур специально вернулся из подтрибунки и обнял самых преданных почитателей. Они поблагодарили его за борьбу ради клуба и вручили памятную пластину. Уход Моуринью лишил «Ультрас Сур» защиты в клубной структуре – Перес сразу перешел в наступление. Примерно в то же время в фирме произошел внутренний конфликт.

Один из лидеров организации Айала начал параллельную работу в мобе Outlaw Madrid («Мадрид вне закона»). С этого момента приоритет некоторых фанатов сместился с футбола на политику. Outlaw Madrid заполонили неонацисты, которых не интересовал спорт. Они использовали негласную связь с клубом для устрашения и продвижения идеологии. Вдобавок главой новой группировки стал болельщик «Атлетико» Антонио Менендес. Такой отход от традиций привел к столкновениям «Ультрас Сур» с Outlaw Madrid.

Во время одной из стычек Менендес пришел к бару «Драккар», где пили пиво ультрас старого поколения. Лидер новых хулиганов захватил подручных с ножами, кастетами и заточками. Под видом переговоров он потребовал поединка с Альваро Каденасом – одним из возродивших «Ультрас Сур» в 2000-х. Тот оказался: не хотел в тюрьму и слишком дорожил работой в юридической фирме ради разборок с молодым хулиганом по прозвищу Малыш. Для Менендеса и его сторонников реакция Каденаса означала победу – с тех пор главной группировкой фанатов «Реала» стал ультраправый моб под руководством болельщика «индейцев».

За последние годы на Менендеса завели более 20 дел. Малыш открыто признавался в любви к Гитлеру в социальных сетях, распространял кокаин и несколько раз бил ножом случайных встречных из-за мелких конфликтов. В 2016-м Менендеса арестовали в аэропорту Барахас за вымогательство и наркоторговлю. Именно такой человек в фанатской группировке развязал руки Пересу. Флорентино пошел на масштабные преобразования ради уничтожения ненавистной «Ультрас Сур». Раньше билет на выездной матч после покупки можно было передать даже человеку из черного списка клуба. Теперь билеты подразумевали личное присутствие на стадионе, и процесс попадания на матчи для хулиганов максимально усложнился. Кроме того, Перес анонсировал организацию специальной Молодежной трибуны – новой фанатской организации под строгим надзором клуба.

После появления расистских флагов на полуфинале ЛЧ против «Баварии» УЕФА оштрафовал клуб и закрыл два сектора на Южной трибуне. Перес понял, что живучий моб прикончит только радикальный шаг, и запретил известным членам «Ультрас Сур» вход на «Сантьяго Бернабеу». «Я должен был остановить насилие, – объяснил президент «Реала», – Не могу вспомнить, сколько раз они исписывали граффити мой дом и даже могилу моей жены».

Осенью 2014-го около 50 членов «Ультрас Сур» собрались перед входом в здание выставочного комплекса Фериа де Мадрид, где проводилась Генеральная ассамблея «Реала». Самые преданные участники фирмы требовали отставки Переса и вели себя так агрессивно, что клуб вызвал четыре полицейских фургона для безопасности функционеров. К тому моменту протест уже не имел значения: ультрас проиграли войну с футбольными организациями, полицией и клубом.

6 января 2014-го «Реал» запустил Молодежную трибуну, на которую пригласили болельщиков от 16 до 35 лет. Идея состояла в том, чтобы поддержать эмоциональную атмосферу времен «Ультрас Сур», но избежать насилия и конфликтов. Летом того же года клуб отменил возрастной лимит и переименовал новый бранч в The Grada Fans. Пока руководство искало оптимальный формат, фанатов, как и много лет назад, сослали на третий и четвертый ярусы – подальше от ворот. Несмотря на формальное изгнание, «Ультрас Сур» не сдались. Например, 22 сентября 2019-го баннеры фирмы появились на матче чемпионата Франции между «Лионом» и «ПСЖ» благодаря дружественным отношениям с фанатами «Олимпика». Ультрас «Реала» появлялись и на выездных матчах своего клуба – их не удержала даже обновленная система безопасности.

С одной стороны, победа Переса над ультрас вернула клубу контроль над ситуацией на стадионе и обезопасила остальных болельщиков. С другой, искусственной Молодежной трибуне недоставало искренности. В этом смысле современные болельщики на «Сантьяго Бернабеу» похожи на туристов с английских стадионов: они никак не выделяют стадион на фоне остальных клубов. «Ультрас Сур» – пронацистская организация, которой не осталось места в современном футболе, но ее поддержка делала «Реал» чувственнее. Несмотря на локальную победу, Перес пока не придумал, как заполнить стадион и сохранить страсть без насилия.

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