Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что он не участвовал в голосовании за лучшего футболиста 2019 года по версии ФИФА. При этом голос Барреры появился в официальном документе, согласно которому он поставил на первую строчку нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я не голосовал за Месси. Я был очень удивлен, увидев себя в списке капитанов, которые выбрали Месси, учитывая, что в этом году я не голосовал. ФИФА утверждает, что направила мне ссылку для голосования на электронную почту, но я ее не получал. Как я появился в списке капитанов, которые проголосовали за Месси, если я даже не голосовал?» – приводит слова Барреры Libertad Digital.

По версии ФИФА, на вторую строчку Баррера определил Садио Мане из «Ливерпуля», на третью – Криштиану Роналду из «Ювентуса».

Месси стал лучшим в мире по версии капитанов и тренеров национальных сборных, а также по версии болельщиков. Журналисты выбрали сильнейшим Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля», но на общие итоги голосования это не повлияло.

Роналду никогда не выбирал Месси в голосованиях за лучшего игрока, Лео сделал это дважды

Качай приложение Eurosport для iOS или Android