За «Реал» в матче шестого тура Примеры с «Осасуной» сыграли четверо новичков, пришедших на «Бернабеу» по ходу летнего трансферного окна. Полноценный дебют был только у Родриго и Альфонса Ареоля, но по этой игре можно оценить каждого из четверых по текущей форме.

Альфонс Ареоля

У экс-голкипера «ПСЖ» не было особых шансов проявить себя. За 90 минут «Осасуна» четыре раза пробила по воротам и ни разу не попала в створ. В первом тайме памплонцы бездумно лупили в штрафную с флангов из глубины – конечно, Ареоля легко перехватывал такие кроссы в прыжке на выходах.

В таком эпизоде француз подарил матчу главный хайлайт, если не считать голевой удар Винисиуса. Альфонс вышел из ворот и красиво одной рукой забрал мяч в полете. Примерно так орудуют баскетболисты НБА на подборах, но в футболе подобных моментов невероятно мало, чтобы ими разбрасываться.

Ареоля не расслаблялся даже в условиях слабой загрузки, но все равно дал болельщикам понервничать. На 65-й минуте голкипер забрал мяч при подаче углового, не столкнулся ни с кем из своих и чужих и неудачно приземлился всем весом на правую ногу. Тибо Куртуа даже надел манишку и побежал разминаться, но Альфонс поднялся и избежал травмы.

Оценка: 9 Кейлоров Навасов из 10

Эдер Милитао

Эдер Милитао («Реал Мадрид»), Факундо Ронкалья («Осасуна»)Getty Images

Бразильский защитник провел уже третью игру за «Реал», хотя дебютировал с первых минут в чемпионате только сейчас. Он побегал полчаса перед «ПСЖ», из-за дисквалификаций Рамоса с Начо вышел в старте в Лиге чемпионов и впервые составил пару центрбеков с Серхио против «Осасуны».

Милитао чуть чаще опытного напарника шел в стыки и выдвигался за форвардами памплонского клуба. Эдер иногда проигрывал позицию условным Ибаньесу или Кардоне, но постоянно возвращал мяч за счет лучшей работы и моторности, буквально оббегал соперников и таранил физической силой без нарушения правил.

В конце матча бразилец зарубился с Луисом Авилой и регулярно отхватывал от него по лицу, хотя и стойко держался в рамках рабочих эмоций, без перегибов на желтые карточки. С учетом слабой сыгранности с Рамосом и дебют в Примере Эдер классно показал себя на «Бернабеу». Не забывайте, что ему всего 21. Еще недавно таким же олененком в «Мадриде» бегал найденный Зиданом Рафаэль Варан, а теперь он четырехкратный победитель ЛЧ и чемпион мира.

Оценка: 7 Пепе из 10

Лука Йович

Лука Йович, «Реал Мадрид» – «Осасуна»Getty Images

Летом после пары неудачных встреч в футболке «бланкос» желтые сайты и газеты довели все до абсурда и написали, что сербского сменщика Бензема продадут в то же трансферное окно, в которое и купили (за 60 миллионов евро). «Новости всегда заставляют меня смеяться», – жал плечами Лука и продолжал работать.

Но после матча с «Осасуной» Йовичу нужно призадуматься, не выбросят ли его на мороз в зимний период дозаявок. Он был почти незаметен в первом тайме, во втором вышел на шикарную позицию после привоза Ронкальи и паса Васкеса и запулил мяч сильно выше перекладины. Такие моменты при счете 1:0 нужно реализовывать, ведь как иначе вскрывать слабые команды на «Бернабеу».

После перерыва Лука уже лучше открылся за спины защитников, получил новый пас от Васкеса и забил, но VAR нашел у него микроскопический офсайд. Серьезно – на повторе даже не разобрать, какой частью тела серб залез во вне игры. Он провел на поле все 90 минут, четырежды ударил по воротам и ни разу не попал в створ. Да, у Йовича наверняка проблемы с адаптацией и жизнью в Испании, но на таком уровне нужно реализовывать сочные моменты и поменьше хандрить.

Оценка: 3 Ван Нистелроя из 10

Родриго

«Реал» в последние сезоны полюбил покупать дорогих бразильцев и потихоньку подпускать их к стартовому составу. В прошлом году так к основе подводили Винисиуса, в этом, видимо, эта судьба ждет Родриго.

Его дебют в футболке «Реала» в официальном матче случился на 70-й минуте как раз как замена Винни. Первое касание – и сразу обработка мяча, наступление на защитника с левого фланга, рывок в штрафную и аккуратный тычок под рукой голкипера. Гол спустя 60 секунд после появления на «Бернабеу» – мечта любого мальчишки.

Всего за 24 (с учетом компенсированных) минут на поле Родриго сделал 16 касаний, при этом два из которых чуть не стали голевыми. На 86-й Йович скинул головой на угловом, и 18-летнему бразильцу немного не хватило до второго мяча – замыкание ушло правее штанги.

В матче с «Осасуной» Родриго выглядел увереннее Йовича. Несмотря на разницу в европейском опыте и сумме трансфера, а также меньшую выборку его действий, он кажется более надежным вариантом для усиления игры «Реала», чем серб. Де Гоис нацеленнее, заряженнее и активнее соперника, и если Бензема в текущей форме – однозначный номер один в нападении, но Родриго после гола «Осасуне» явно переместился на второе место.

Оценка: 7 Роналдо из 10

«Реал» (Мадрид) – «Осасуна» – 2:0

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