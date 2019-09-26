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У «Реала» с «Осасуной» сыграли 4 новичка. Время разобрать игру каждого – от Ареоля до Йовича

У «Реала» с «Осасуной» сыграли 4 новичка. Время разобрать игру каждого – от Ареоля до Йовича
Данил Тармасинов

1 час назад

Альфонс – самый эффектный, Родриго – самый эффективный.

За «Реал» в матче шестого тура Примеры с «Осасуной» сыграли четверо новичков, пришедших на «Бернабеу» по ходу летнего трансферного окна. Полноценный дебют был только у Родриго и Альфонса Ареоля, но по этой игре можно оценить каждого из четверых по текущей форме.

Альфонс Ареоля

У экс-голкипера «ПСЖ» не было особых шансов проявить себя. За 90 минут «Осасуна» четыре раза пробила по воротам и ни разу не попала в створ. В первом тайме памплонцы бездумно лупили в штрафную с флангов из глубины – конечно, Ареоля легко перехватывал такие кроссы в прыжке на выходах.

В таком эпизоде француз подарил матчу главный хайлайт, если не считать голевой удар Винисиуса. Альфонс вышел из ворот и красиво одной рукой забрал мяч в полете. Примерно так орудуют баскетболисты НБА на подборах, но в футболе подобных моментов невероятно мало, чтобы ими разбрасываться.

Ареоля не расслаблялся даже в условиях слабой загрузки, но все равно дал болельщикам понервничать. На 65-й минуте голкипер забрал мяч при подаче углового, не столкнулся ни с кем из своих и чужих и неудачно приземлился всем весом на правую ногу. Тибо Куртуа даже надел манишку и побежал разминаться, но Альфонс поднялся и избежал травмы.

Оценка: 9 Кейлоров Навасов из 10

Эдер Милитао

Эдер Милитао («Реал Мадрид»), Факундо Ронкалья («Осасуна»)

Эдер Милитао («Реал Мадрид»), Факундо Ронкалья («Осасуна»)Getty Images

Бразильский защитник провел уже третью игру за «Реал», хотя дебютировал с первых минут в чемпионате только сейчас. Он побегал полчаса перед «ПСЖ», из-за дисквалификаций Рамоса с Начо вышел в старте в Лиге чемпионов и впервые составил пару центрбеков с Серхио против «Осасуны».

Милитао чуть чаще опытного напарника шел в стыки и выдвигался за форвардами памплонского клуба. Эдер иногда проигрывал позицию условным Ибаньесу или Кардоне, но постоянно возвращал мяч за счет лучшей работы и моторности, буквально оббегал соперников и таранил физической силой без нарушения правил.

В конце матча бразилец зарубился с Луисом Авилой и регулярно отхватывал от него по лицу, хотя и стойко держался в рамках рабочих эмоций, без перегибов на желтые карточки. С учетом слабой сыгранности с Рамосом и дебют в Примере Эдер классно показал себя на «Бернабеу». Не забывайте, что ему всего 21. Еще недавно таким же олененком в «Мадриде» бегал найденный Зиданом Рафаэль Варан, а теперь он четырехкратный победитель ЛЧ и чемпион мира.

Оценка: 7 Пепе из 10

Лука Йович

Лука Йович, «Реал Мадрид» – «Осасуна»

Лука Йович, «Реал Мадрид» – «Осасуна»Getty Images

Летом после пары неудачных встреч в футболке «бланкос» желтые сайты и газеты довели все до абсурда и написали, что сербского сменщика Бензема продадут в то же трансферное окно, в которое и купили (за 60 миллионов евро). «Новости всегда заставляют меня смеяться», – жал плечами Лука и продолжал работать.

Но после матча с «Осасуной» Йовичу нужно призадуматься, не выбросят ли его на мороз в зимний период дозаявок. Он был почти незаметен в первом тайме, во втором вышел на шикарную позицию после привоза Ронкальи и паса Васкеса и запулил мяч сильно выше перекладины. Такие моменты при счете 1:0 нужно реализовывать, ведь как иначе вскрывать слабые команды на «Бернабеу».

После перерыва Лука уже лучше открылся за спины защитников, получил новый пас от Васкеса и забил, но VAR нашел у него микроскопический офсайд. Серьезно – на повторе даже не разобрать, какой частью тела серб залез во вне игры. Он провел на поле все 90 минут, четырежды ударил по воротам и ни разу не попал в створ. Да, у Йовича наверняка проблемы с адаптацией и жизнью в Испании, но на таком уровне нужно реализовывать сочные моменты и поменьше хандрить.

Оценка: 3 Ван Нистелроя из 10

Родриго

«Реал» в последние сезоны полюбил покупать дорогих бразильцев и потихоньку подпускать их к стартовому составу. В прошлом году так к основе подводили Винисиуса, в этом, видимо, эта судьба ждет Родриго.

Его дебют в футболке «Реала» в официальном матче случился на 70-й минуте как раз как замена Винни. Первое касание – и сразу обработка мяча, наступление на защитника с левого фланга, рывок в штрафную и аккуратный тычок под рукой голкипера. Гол спустя 60 секунд после появления на «Бернабеу» – мечта любого мальчишки.

Всего за 24 (с учетом компенсированных) минут на поле Родриго сделал 16 касаний, при этом два из которых чуть не стали голевыми. На 86-й Йович скинул головой на угловом, и 18-летнему бразильцу немного не хватило до второго мяча – замыкание ушло правее штанги.

В матче с «Осасуной» Родриго выглядел увереннее Йовича. Несмотря на разницу в европейском опыте и сумме трансфера, а также меньшую выборку его действий, он кажется более надежным вариантом для усиления игры «Реала», чем серб. Де Гоис нацеленнее, заряженнее и активнее соперника, и если Бензема в текущей форме – однозначный номер один в нападении, но Родриго после гола «Осасуне» явно переместился на второе место.

Оценка: 7 Роналдо из 10

«Реал» (Мадрид) – «Осасуна» – 2:0

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