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Месси повредил бедро и выбыл на неопределенный срок
Сезон у аргентинца не задался.
Лионель Месси вернулся в старт «Барселоны» в матче против «Вильярреала», но был заменен из-за очередной травмы.
Это был первый матч аргентинца в сезоне, который он начал не на скамейке запасных: Лео восстанавливался от повреждения, полученного по ходу предсезонного периода. В перерыве Месси был заменен на Дембеле, Вальверде объяснил решение тем, что капитан команды почувствовал дискомфорт в бедре.
Углубленное обследование обнаружило у форварда растяжение приводящей мышцы левого бедра. Официальный сайт каталонцев сообщает, что аргентинец выбыл на неопределенный срок.
- «Барса» победила со счетом 2:1.
- 32-летний Месси – лучший футболист года по версии ФИФА.
- В голосовании за индивидуальную награду он обошел Ван Дейка и Роналду.
«Барсе» лучше без Месси, чем с неготовым Лео. Матч с «Вильярреалом» это показал