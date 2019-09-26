Лионель Месси вернулся в старт «Барселоны» в матче против «Вильярреала», но был заменен из-за очередной травмы.

Это был первый матч аргентинца в сезоне, который он начал не на скамейке запасных: Лео восстанавливался от повреждения, полученного по ходу предсезонного периода. В перерыве Месси был заменен на Дембеле, Вальверде объяснил решение тем, что капитан команды почувствовал дискомфорт в бедре.

Углубленное обследование обнаружило у форварда растяжение приводящей мышцы левого бедра. Официальный сайт каталонцев сообщает, что аргентинец выбыл на неопределенный срок.

«Барса» победила со счетом 2:1.

32-летний Месси – лучший футболист года по версии ФИФА.

В голосовании за индивидуальную награду он обошел Ван Дейка и Роналду.

«Барсе» лучше без Месси, чем с неготовым Лео. Матч с «Вильярреалом» это показал

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