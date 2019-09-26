Главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич обвинил ФИФА в подтасовке голосов при выборе лучшего футболиста 2019 года.

С Логарушичем связался журналист издания Daily Monitor Даррен Кеюн. Как утверждает коуч сборной Судана, в свою тройку лучших он определил Мохамеда Салаха, Садио Мане и Килиана Мбаппе. Тем не менее, согласно официальному документу, Логарушич проголосовал за Лионеля Месси (1-е место), Вирджила ван Дейка (2-е) и Мане (3-е).

К твиту прикреплено фото оригинального бюллетеня, где видно, что Логарушич действительно не голосовал за Месси.

Ранее капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера также обвинил ФИФА в махинациях с подсчетом результатов.

Месси стал лучшим в мире по версии капитанов и тренеров национальных сборных и по версии болельщиков. Журналисты выбрали сильнейшим Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля».

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