«Барселона» оштрафована на 300 евро за раннее начало переговоров с нападающим Антуаном Гризманном.

Данный штраф был наложен на каталонцев Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) за дисциплинарное правонарушение Кодекса организации. Сам 28-летний страйкер оштрафован не будет.

Дело, открытое Международной федерацией футбола (ФИФА) в отношении «Барселоны» из-за трансфера Гризманна, по-прежнему находится на рассмотрении.

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону» 12 июля, стоимость сделки составила 120 млн евро.

«Атлетико» настаивает, что «Барселона» начала переговоры с Антуаном в марте, когда его клаусула составляла 200 млн евро, а официальный запрос по трансферу направила 1 июля, когда сумма выкупа упала до 120 млн.

El Mundo: «Барселона» в марте заплатила окружению Гризманна 14 млн евро

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