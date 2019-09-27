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Эдегор выдал идеальный пас почти через половину поля

Эдегор выдал идеальный пас почти через половину поля
Eurosport

1 час назад

Футбольное искусство в чистом виде.

Норвежский игрок «Реал Сосьедад» Мартин Эдегор стал автором гениального паса в матче шестого тура Ла Лиги против «Алавеса».

На 19-й минуте 20-летний Эдегор получил передачу на половине поля соперника и отдал длинный пас в сторону ворот. Мяч прошил по половине каждой команды и попал к набегающему Микелю Ойярсабалю, который вкрутил первый гол в игре.

  • Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Сосьедада»: Ойярсабаль также реализовал пенальти, а третий забил Виллиан Жозе.
  • «Сосьедад» идет на втором месте чемпионата Испании, имея одинаково очков (13) с «Атлетико». Лидирующий «Реал» набрал 14 очков.

Эдегор стал лучшим игроком «Реал Сосьедад» в августе. Ему подарили огромную рыбу

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