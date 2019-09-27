Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не ответил на вопрос, когда команда сможет рассчитывать на Месси.

Капитан каталонцев пропустил начало сезона из-за травмы икроножной мышцы и постепенно возвращался в состав, но покинул поле после первого тайма игры против «Вильярреала». Как выяснилось, капитан потянул левое бедро.

Перед субботним выездом к «Хетафе» у Вальверде спросили, когда он ожидает увидеть Лео на поле.

«Я не знаю, как долго он будет отсутствовать. Мы надеемся, что скоро он вернется к тренировкам с командой. Это не серьезная травма – лишь небольшое растяжение, посмотрим, как Месси будет чувствовать себя на следующей неделе», – цитирует коуча Goal.

«Барса» отстает от «Реала» на пять баллов.

Возможно, каталонцы сократят разрыв: в следующем туре состоится дерби Мадрида.

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