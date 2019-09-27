«Реал» на старте сезона не критикует только семья Зидана, но «Мадрид» неожиданно подходит к дерби в ранге лидера Примеры. После осечек в играх с «Вальядолидом» и «Вильярреалом» казалось, что у Зизу еще больше проблем, чем у «Барсы» без Месси, но француз в очередной раз все разрулил.

Тем жарче будет дерби, в котором каждый коуч хочет победить. Симеоне – из-за плохой статистики в играх с «Реалом», Зидан – из-за новостей о возможной отставке. У каждого своя мотивация, но главное – будет рубка за титул лучшей команды Мадрида.

Все мысли тренеров только о предстоящей игре. «3:7 в предсезонном турне? К делу не относится», – бросил Зидан. «Победа в ЛЧ или победа в дерби? Дерби будет завтра», – философствовал Эль Чоло.

Кто посмотрит матч по ТВ

«Атлетико» на ровном месте потерял Альваро Морату. В игре с «Мальоркой» форвард выскочил на поле на 69-й минуте и уже через восемь минут мылся в душе. Мората повздорил с Хиско и за мгновение получил две желтые. «Индейцы» подали апелляцию и надеялись, что дисквалификацию снимут, но нет – дерби Альваро пропустит.

Как и Шиме Врсалько, который по-прежнему в лазарете.

У «Реала» лечатся Марко Асенсио и Ферлан Менди. Под вопросом выход сразу трех лидеров: Марсело, Луки Модрича и Иско. Троица тренировалась в общей группе и имеет хорошие шансы выйти в дерби. Marca отмечает, что наибольшие опасения касаются бразильца, в случае необходимости его заменит Начо.

В последнем туре за «Реал» круто дебютировал Родриго. 18-летний бразилец вкрутил гол, но дерби посмотрит по телеку – Зидан не взял его с командой и отметил, что пока парень нужнее «Кастилье».

Форма

Главное, что надо знать о форме команд, это ноль пропущенных в двух последних матчах. «Реал» задрал планку еще выше и не допустил ни одного удара в створ своих ворот.

И «Мадрид», и «Атлетико» проиграли в сезоне лишь раз: «бланкос» сгорели в Париже, но не уступали в Примере, а «индейцы» спаслись в игре с «Юве», но дрогнули перед «Сосьедадом». В таблице их разделяет всего одно очко.

Кто что сказал

Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»: «Это особенный матч? Нет, это не так, это очередной матч, в котором мы хотим победить. Мы сделаем все, чтобы добиться победы, как и всегда. Для нас ничего не изменилось: мы знаем, что будет сложно, что мы играем против сильной команды, но и соперник в такой же ситуации.

«Атлетико» – рабочая команда? Я не влезаю в это, но могу сказать, что мои футболисты рано встают и много работают – таков режим для всех. А что там говорят люди – что один клуб богатый, а другой – народный… Не хочу это обсуждать: могу сказать только, что думают мадридисты, чего хотят от своих игроков – они хотят гордиться ими».

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»: «Слова Зидана про народную команду? Думаю, он объяснил все отлично, мне не нужно ничего добавлять.

«Реал» значительно улучшил игру в матче с «Севильей», а потом сохранил уровень во встрече с «Осасуной». Думаю, они продолжат действовать в похожем стиле».

Лицом к лицу

«Атлетико» выиграл лишь 1 из 18 последних домашних матчей Примеры против «Реала».

«Мадрид» чаще других в Примере обыгрывал «Атлетико» – 87 раз.

«Реал» не проигрывает соседям уже 6 матчей кряду (2 победы и 4 ничьи).

В двух последних матчах Примеры «Реал» не допустил ни одного удара в створ своих ворот. Последний раз «Мадриду» удавалось это в сезоне-2003/04.

Рамос забил «Атлетико» 6 мячей. Чаще он огорчал только «Севилью» (7).

Симеоне выиграл лишь 9 из 29 дерби против «Мадрида».

Диего Симеоне и Зинедин Зидан на матче «Реал» – «Атлетико»Getty Images

Люди в черном

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Луисом Гонсалесом Гонсалесом. 45-летний рефери отработал три игры Примеры-2019/20: в одной из них «Барса» разорвала «Бетис» (5:2).

В прошлом сезоне «Атлетико» и «Реал» при Гонсалесе Гонсалесе не проигрывали: «индейцы» справились с «Сосьедадом» (2:0) и «Райо» (2:0), а «Реал» набрал четыре очка в матчах с «Валенсией» (2:0) и «Атлетиком» (1:1).

В центре внимания

Герой

Куртуа ненавидят в красно-белой части Мадрида и обязательно освистают при новой встрече. Но это только подстегнет вратаря, который явно хочет заткнуть трибуны.

На его стороне статистика и новый стиль «Реала». Во-первых, «Атлетико» безумно редко побеждает «Мадрид» дома. Во-вторых, в последних двух матчах «Реал» не допустил ни одного удара в створ. Продлить серию практически нереально, но осторожный стиль Зидана точно не подставит Куртуа под расстрел.

Надежная оборона и мотивация помогут Тибо сделать перед трибунами легендарный жест Аршавина.

Букмекеры не видят в Куртуа вероятного героя. Главный претендент на MVP матча – Карим Бензема (6,10). Следом идут Диего Коста и Жоау Фелиш (по 6,40).

Неудачник

Азар пропустил почти месяц из-за травмы и пока не влился в игру «Реала». Бельгиец отбегал без результативных действий уже три матча «Мадрида». Безусловно, скоро Эдена прорвет, и он станет лидером клуба, но сложно ждать этого в дерби. Симеоне слишком пыхтит над обороной и нейтрализацией звезд соперника, чтобы дать пространство Азару. «Индейцы» вцепятся в бельгийца и не позволят ему сделать разницу или набрать первые очки результативности.

Эден АзарGetty Images

Победа «Атлетико»: 2,44

Ничья: 3,42

Победа «Реала»: 3,10

Обе забьют за 1,74

Спрогнозировать ситуацию на поле не так сложно: оба тренера сейчас предпочитают атаке грамотную оборону. В «Атлетико» Симеоне так было всегда, Зидан обратился к такой модели по ходу этого сезона. Ждать безумных скоростей и шквала атак не стоит.

Но голы будут. Во-первых, в 13 последних встречах мадридцы лишь дважды сгоняли нули. Во-вторых, обе команды слишком часто ошибаются в этом сезоне. «Атлетико» вдруг пропустил шесть от «Эйбара», «Ювентуса» и «Реал Сосьедад». «Реал» запустил во всех пяти стартовых матчах сезона (девять).

Да, в двух последних турах и «индейцы», и «бланкос» не пропускали, но это не может длиться вечно.

Во втором тайме забьют больше за 2,12

Команды точно начнут осторожно, и изменить картину игры может только быстрый гол. И то не факт. Первый тайм Зизу и Эль Чоло потратят на анализ соперника и главные перестановки проведут в перерыве. Тогда же и полетят ошибки с голами.

А еще вторые таймы у команд пока получаются результативнее. Из девяти голов в этом сезоне «индейцы» лишь три вкрутили до перерыва. «Реал» же, напротив, во втором тайме пропустил шесть мячей. И забил прилично – пять.

Карим БенземаGetty Images

Команды получат 6,5 желтых и красную за 3,50

Кто-нибудь верит в то, что дерби получится мягким, спокойным и уважительным? Конечно, нет: будут тычки, удары исподтишка, крики и симуляции. В последних пяти встречах «Атлетико» и «Реал» лишь раз набирали меньше шести желтых (пять штук в апреле 2018-го). В других матчах было жарче: однажды по семь и девять желтых, дважды – по восемь.

Самое опасное в этой ставке – удаление. Но зная, как мадридцы любят спорить и распускать руки, вероятность красной возрастает. Особенно, когда на поле Диего Коста и Серхио Рамос.

Команды не забьют из вратарской за 1,45

На поле будет сухо, голов случится мало. В таких душных рубках обычно помогает индивидуальное мастерство или стандарт. Для того, чтобы вкрутить из вратарской, нужно быть как минимум «Сити» или «Барсой» с Месси в составе. Обе команды слишком плотно подсели на оборону, а позволить при такой игре забить из вратарской – преступление. Хименес, Савич, Варан и Рамос не позволят расстреливать своего вратаря в упор.

Где смотреть

Если вы будете далеки от ящика или ноутбука, то обязательно включайте текстовую трансляцию Eurosport: она начнется в 21:35 по Москве.

Ориентировочные составы

«Атлетико»

«Реал»

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