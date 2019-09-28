Российский игрок «Валенсии» Денис Черышев открыл счет в матче седьмого тура чемпионата Испании против «Атлетика».

На 27-й минуте «летучие мыши» начали атаку от своих ворот. Франсис Коклен получил мяч почти у центра поля, скинул на ход Макси Гомесу, тот перевел на правый фланг Феррану Торресу, а испанец выкатил на Черышева, который изо всех сил бежал по левой бровке, пока развивалась атака.

Это первый гол 28-летнего Дениса за «Валенсию» в сезоне-2019/20.

До этого «Валенсии» удалось выиграть только один раз в семи турах.

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