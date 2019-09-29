Когда в мае 2018-го Зинедин Зидан объявлял об уходе из мадридского «Реала», его спросили, какой был его лучший момент в клубе. Наверняка репортеры хотели услышать что-то про Роналду или про какой-то из Кубков чемпионов – «бланкос» как раз взяли третий подряд меньше недели назад. Но Зидан удивил всех. «Лучший момент – победа в Ла Лиге-2016/17», – ошарашил журналистов Зизу.

Тогда тренер удивил всех, и этот ответ не разошелся на заголовки. Но он четче всего показывает приоритеты великого француза. За 2,5 года первого пришествия на «Бернабеу» он взял всего один титул в Примере, но четко понял, как регулярно не проваливаться в ЛЧ и править внутри Испании. Просто не все зависело от Зинедина.

Зинедин Зидан, Флорентино Перес, «Реал Мадрид»Getty Images

Зидан снова включает волшебную ротацию состава – ту, которая и выиграла для него Ла Лигу три года назад. По данным газеты Marca, он повез «Реал» в Канаду на предсезонные сборы, чтобы подготовить весь ростер к изнурительному чемпионату. В голове коуча уже есть выстроенная тактика на месяцы вперед, и для нее нужна максимальная обойма. Источники Marca уверяют: у Зинедина будет условная команда А и команда Б. Первая будет воевать в Лиге чемпионов, вторая – мочить врагов в Примере.

Лайнапы «Мадрида» это только подтверждают. В матче с «Осасуной» в последнем туре перед дерби Зидан сделал восемь изменений по сравнению с игрой против «Севильи». Да, это был мидуик, и, безусловно, нужно было восстановиться перед выездом на «Ванда Метрополитано». В дерби с «Атлетико» случилось шесть замен после игры с «Осасуной». А если сравнивать баттлы с «Севильей» и «индейцами», то все равно видна разница – с андалусийцами были Менди и Хамес, с мадридцами Начо и Вальверде. И это тоже часть большой стратегии Зизу.

Давайте оглянемся на сезон-2016/17. Именно тогда Криштиану Роналду перешел на энергосберегающий режим (и не вышел из него до сих пор). Португалец часто оставался в запасе или вовсе не выходил на поле и наиграл в итоге 2370 минут – на 813 меньше, чем годом ранее.

В том чемпионате Зинедин Зидан так распределил игровое время, что 20 футболистов провели на газоне более 1000 минут, но ни один не отбегал больше 2500. Главный тренер «Реала» ни разу не выпускал одно и то же сочетание в двух встречах подряд и в итоге за год сделал 268 перестановок.

«Если честно, я не верил, что Зидан удовлетворит желания каждого игрока, но ему удалось сделать это абсолютно с каждым», – удивлялся Лука Модрич в июне 2017 года. И не только хорватский обладатель «Золотого мяча», но и все остальные сходятся во мнении, что именно такой подход сделал «бланкос» чемпионами Испании.

На то, что Зизу проворачивает сейчас тот же трюк, указывает несколько факторов. Во-первых, те самые игры с «Севильей» и «Осасуной», в которых француз выпустил восьмерых новых футболистов. В сезоне-2016/17 он менял до девятерых человек в течение нескольких дней. Во-вторых, ссылка молодого Родриго де Гоиса в «Кастилью». 18-летний бразилец забил памплонцам на первой минуте после выхода на замену, но все равно отправился в молодежную команду. Очевидно, что даже после пламенного дебюта Зидан рассчитывает на него только как на игрока ротации.

Сейчас у главного тренера мадридцев есть обойма из 21 полевого игрока, на каждого из которых можно рассчитывать и безболезненно выпускать как в чемпионате, так и в плей-офф Лиги чемпионов. Зинедин доказал, что умеет настраивать любого запасного на бой и устранять бухтеж в раздевалке по поводу роли в команде или малого игрового времени.

Зинедин Зидан, Гарет Бэйл («Реал Мадрид» – «Атлетико»)Getty Images

Он не проводил ротацию в последний сезон первого отрезка на «Бернабеу», потому что Флорентино Перес продал нужных Пепе, Морату, Данило и Хамеса и ослабил ростер. Сейчас подобного не случится, потому что француз возвращался в Мадрид именно с таким ультиматумом – усиление и трансферы даже под скамейку. У «Реала» теперь есть все ресурсы, чтобы пройти сезон свежими, а на финальном отрезке чемпионата даже в каком-то роде сыгранными.

Зидан публично заявлял, что промежуточное первое место в сентябре для него ничего не значит. Но «Мадрид» не лидировал в Примере 2 года и 4 месяца, а главный тренер запустил механизм ротации даже для таких ультраважных матчей сезона, как столичное дерби. Соперникам нужно бояться хитрого Зинедина. Потому что в апреле его команда подойдет в лучшей форме из-за того, что ее грамотно придержали в сентябре.

«Атлетико» – «Реал» (Мадрид) – 0:0

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