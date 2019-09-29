Мадридское дерби получилось чрезвычайно унылым. Но если кто и должен был победить, то «Атлетико»

Это был второй топовый матч «Реала» в сезоне. После каждого у Зинедина Зидана происходило необъяснимое замыкание. Проигрыш «Парижу» в ЛЧ француз списал не персональные ошибки игроков, хотя сам выбрал план, который не соответствовал специфике состава. Ничью в дерби Зидан расценил как упущенную возможность, хотя по всем показателям «Реал» был вторым.

«Мы увидели сильный «Мадрид», мы ничего не позволили создать «Атлетико». Да, нам не хватало креатива впереди, но мы все равно заслуживали большего», – сказал Зидан после 0:0.

Манипулировать толпой у Зизу не получается – каждый его вывод разбивается цифрами. «Мы ничего не позволили создать «Атлетико» – тем, что только у «Атлетико» были явные голевые моменты (2 против 0 у «Реала»). К ним Opta причисляет выходы один на один и удары с очень близкой дистанции. «Да, нам не хватало креатива впереди» – тем, что «Мадрид» был катастрофически плох в атаке. Зидан преуменьшает проблему – «Реал» насоздавал моментов на 0,3 xG. Чтобы без везения забить с такими ударами, «Мадриду» потребовалось бы провести три игры.

«Атлетико» тоже провел посредственный матч в атаке, но их моменты по крайней мере были острее. Разницу можно проследить не только по xG – контраст даже локации самих ударов. «Атлетико» пробил семь раз, из них шесть – из штрафной. У «Реала» 14 ударов, но из штрафной – только три попытки. «Мадриду» не хватало креатива не только по своим меркам, но и по меркам средней игры соседей.

В глобальном смысле у такой убогости есть даже теория: в последние годы топы Ла Лиги слишком часто теряют очки против андердогов и чаще обычного сталкиваются с давлением прессы. Чтобы прессинг не раскрутился до огромных масштабов, команды стараются хотя бы не проиграть в матче между собой. Отчасти поэтому игры между «Реалом», «Атлетико» и «Барселоной» выходят настолько скучными. За последние полтора года мадридское дерби проводилось пять раз в рамках Ла Лиги – три из них закончились 0:0.

Конкретно в этом матче скука объясняется выбором составов и тактикой. Вот подробности.

Начо на левом фланге защиты

Из-за травм Зидан не мог рассчитывать на Марсело и Ферлана Менди. Левый край закрывал правша Начо. Скорее всего, Зидан принял решение просто от безысходности. Оригинальная версия – подсмотрел, кто играл на одном фланге с Эденом Азаром в «Челси». Там Жозе Моуринью использовал тоже правшу Сесара Аспиликуэту. Защитник почти не подключался в атаку, зато контролировал вспышки недисциплинированности Азара без мяча. Против «Атлетико» это было категорически важно.

Из-за того, что Начо приходилось перекладывать мяч под правую ногу, «Мадриду» дико не хватало ширины на фланге. Это облегчало задачу «Атлетико» – команда Диего Симеоне обороняется компактно, с Начо сделать это было еще проще. Естественно, Азар тоже не получал пространства – он любит смещаться в центр, но притягивать внимание соперников было некому. Иногда доходило до абсурда – на эпизоде ниже Начо и Азар чуть ли не сталкиваются друг с другом.

Начо и Азар в одной зонеEurosport

Вторая часть проблемы – Начо банально не привык закрывать весь фланг. На скриншоте перед испанцем огромная зона для подключения, но он все равно остается в консервативной позиции и держит в уме возможную контратаку «Атлетико». Из-за этого у Тони Крооса нет опций для паса – приходится бить издали с нерабочей левой.

Начо не создает ширину, Кроос вынужден битьEurosport

Логично, что «Атлетико» игнорировал Начо и отправлял больше игроков на опеку Азара. Это воплотилось в посредственный перфоманс Эдена, но хозяева чуть не поплатились за продуманный риск. Именно Начо создал два самых опасных момента «Реала» за всю игру. Сначала остро подал на Гарета Бэйла, потом – на Карима Бензема. Попытка француза – вообще единственный удар «Мадрида» из пределов штрафной, который дошел до Яна Облака.

Слабая игра Триппьера

Киран – один из главных трансферов Симеоне. Партнеры уже отметили, насколько быстро англичанин адаптировался к системе Чоло. Бонусом для «Атлетико» стали умные навесы Триппьера с фланга. По умению их исполнять Киран уже заслужил сравнения с Дэвидом Бекхэмом. «Атлетико» их прекрасно использует – по созданным моментам Триппьер уступает только Коке.

В теории у Кирана были хорошие шансы проявить себя и в дерби. Его соперником по флангу был Азар. Бельгиец готов прессинговать на чужой половине, но его недоработки сзади бесили и Маурицио Сарри, и Антонио Конте, и Моуринью. Первые двое даже отправляли Эдена с левого фланга в нападение – только чтобы не мешался в защите. Португалец вообще ярче всех разнес Азара за игру в обороне.

В полуфинале ЛЧ-2013/14 Эден не доработал как раз в матче с «Атлетико» – тогда слабость бельгийца оголил Хуанфран. Одно из подключений испанца привело к голу. На послематчевой пресс-конференции Моуринью сказал, что Азар в принципе не способен жертвовать собой ради команды. В ответ Эден раскритиковал стиль тренера, «в котором нет места футболу».

Против Триппьера бельгиец тоже недорабатывал, но его косяки минимизировали два фактора – надежность Начо и посредственная эффективность самого Кирана. Англичанин стал самым активным с точки зрения навесов, но из восьми подач только одна дошла до адресата – и то со стандарта.

Непродуманные диагонали «Реала»

Через фланг Азара и Начо «Мадрид» провел 42% атак. Большинство из них разбивались об вышеперечисленные проблемы. Альтернативный правый край «Реал» задействовал тоже – туда мячи доставлял Тони Кроос. За весь матч гости сделали 15 диагоналей, из них шесть – именно чемпион мира. Все шесть, что показательно, с левого фланга на правый.

На бумаге это хорошая стратегия, чтобы вскрыть компактность «Атлетико». Но на деле «Реал» использовал прием неполноценным образом. На эпизоде ниже Кроос готовится к переводу на Бэйла. Тот правильно открывается и держит ширину, но Гарета никто не поддерживает. Федерико Вальверде остается в полузащите и не вбегает в зону между крайним защитником «Атлетико» и центральным. Мяч в итоге доходит до Бэйла, но на него сразу выдвигается Ренан Лоди. Если бы Вальверде подключился в атаку, Лоди бы пришлось переключиться на него и дать Бэйлу свободу.

Кроос переводит на Бэйла, но Вальверде остается в центре поля вместо забеганияEurosport

В результате Гарету пришлось самому исполнять такие рывки. На скриншоте ниже Бэйл вбежал в штрафную и стянул защитника. Мяч от Крооса получил Дани Карвахаль. Испанец шикарно подает в штрафную, но чтобы получить такую возможность в дерби, ему требовалось сначала обыграть соперника 1-в-1. Карвахаль в этом совсем не спец, Бэйл использует обводки гораздо лучше. Статистика Дани косвенно это подтверждает: у него три попытки дриблинга в матче (то есть, его прямо заставляли обводить), но все три – неудачные.

Бэйл увел защитника, на Карвахаля выдвигается соперникEurosport

Решение Зидана выпустить Вальверде помешало реализовать задумку. Феде действует сдержаннее Луки Модрича и Хамеса Родригеса. С одной стороны, это помогло в позиционной защите, с другой – навредило «Мадриду» в атаке. Карвахалю и Бэйлу не хватало помощи из глубины.

Агрессивность Рамоса и Варана

В матче с «ПСЖ» атакующую полузащиту «Мадрида» разрывали. В опорной зоне «Реала» одновременно открывались Анхель ди Мария и Пабло Сарабия. Основная часть вины все равно была на Кроосе и Хамесе – они неоправданно высоко выдвигались на соперников. Но центральные защитники их не поддерживали – они позволяли Сарабии и Ди Марии легко принимать мяч.

«Атлетико» тоже любит нагружать опорную зону соперника – даже в дерби там открывалось до четырех человек. У «Реала» было три игрока в полузащите, поэтому хозяева всегда имели численный перевес. По-настоящему воспользоваться им помешали Рамос и Варан. Они вовремя выдвигались на лишнего игрока и заставляли его расставаться с мячом.

Рамос выдвигается в полузащитуEurosport

Трижды рывки защитников оборачивались фолом, но еще более ужасной альтернативой были бы двоечки между Жоао Фелишем и Диего Костой. На двоих они всего восемь раз коснулись мяча в штрафной «Мадрида». Два из них – это офсайды, два – неудачные попытки дриблинга и еще два – короткие передачи. Эпизод с выходом Фелиша один на один – единственный случай, когда защитники «Реала» действительно провалились.

Надежная игра Каземиро против Сауля

Из двух команд реально интересный ход в атаке предложил только «Атлетико». Из-за того, что Азар не дорабатывал на фланге, ближе к краю постоянно смещался Рамос. Серхио – мастер подстраховки, Начо нуждался в ней. Этим обстоятельством пытался воспользоваться Сауль Ньигес. Он замечал зону, оставленную Рамосом, и регулярно врывался в нее.

Сауль врывается в зону Рамоса, Каземиро приглядывает за нимEurosport

«Мадрид» мог конкретно за это получить, но команду так же регулярно выручал Каземиро. Он внимательно следил за рывками Сауля и не позволял ему остаться совсем без опеки. В результате испанец не получал мяч, а атаки «Атлетико» тормозились на фланге.

Из таких эпизодов «Атлетико» ничего не извлек, но похожая ситуация привела к самому убойному моменту в матче. Тут Сауль ворвался в штрафную и снова заставил Каземиро проследовать за ним. Из-за этого опорная зона «Реала» осталась свободна – там без опеки получил мяч Диего Коста.

Каземиро опустился в защиту из-за Сауля. Опорная оголенаEurosport

Дальше на Сауля переключился уже Рамос. Он в привычной манере выдвинулся на лишнего игрока, но оставил коридор в штрафной. Туда ворвался Анхель Корреа, а Коста забросил мяч. То есть одним своим присутствием около штрафной Сауль дал свободу и пасующему, и бьющему.

Коста оголяет опорную, на Сауля выдвигается Рамос, но в его зону врывается КорреаEurosport

Подобные эпизоды идеально формулируют сценарий игры. «Реал» поработал над слабыми сторонами в защите и отреагировал на заготовки «Атлетико», но редкие ошибки трансформировались в классные моменты для хозяев. Сами же гости выставили слишком консервативный состав, который либо откровенно мешал в атаке, либо создавал моменты, но вопреки логике.

Зидан выиграет чемпионат с «Реалом». У него есть план, который сработал в 2017-м

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