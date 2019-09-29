Дом полузащитника мадридского «Реала» Каземиро ограбили.

Это произошло во время матча чемпионата Испании против «Атлетико». Внутри особняка бразильского опорника во время ограбления находились его жена и дочь Сара. Семья футболиста не пострадала. О сумме ущерба и пропавших вещах не сообщается. Об этом написала газета Marca со ссылкой на программу El Chiringuito de Jugones.

В последнее время от рук грабителей пострадали Лукас Васкес и Альваро Мората, а также главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. В офисе «бланкос» игроков предупреждают о том, что лучше не выкладывать фотографии из дома в социальные сети из соображений безопасности.

«Реал» и «Атлетико» закончили столичное дерби нулевой ничьей.

Карлос Каземиро играет в Мадриде с 2012 года с перерывом на годичную аренду в «Порту» на сезон-2014/15. На «Сантьяго Бернабеу» бразилец выиграл четыре Лиги чемпионов, один Кубок страны и один титул в Примере.

Дома топ-футболистов грабят. Похоже, игроки не ставят сигнализацию в дорогих особняках

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