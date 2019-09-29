Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне был в ярости из-за того, что капитан «Реала» Серхио Рамос не получил предупреждение за оскорбление лайнсмена.

В первом тайме Рамос подбежал к ассистенту главного арбитра и оскорбил его мать. Это услышал Симеоне. Коуч «Атлетико» тут же подбежал к линейному судье и прокричал: «Как ты это позволяешь? Он сказал, что твоя мама – шлюха, которая тебя родила».

Судья Гонсалес Гонсалес не дал за это испанцу даже желтой карточки. «То, что произошло на футбольном поле, остается на поле. Но лайнсмен знает, что сказал Рамос», – ответил рефери на претензии Симеоне по пути в подтрибунные помещения в перерыве.

По дороге в раздевалки к Диего подошел сам Серхио Рамос и предложил поговорить. Аргентинский тренер все еще бушевал на арбитров. К Серхио и Диего присоединился также Каземиро, и они втроем разговаривали в подтрибунках. Об этом пишет Marca со ссылкой на кадры телеканала Movistar.

В сезоне-2018/19 Диего Коста оскорбил мать главного арбитра фразой Me cago en tu puta madre (дословно: «Я **** [испражнялся] на твою маму-шлюху»). Форвард «Атлетико» получил за это восьмиматчевую дисквалификацию.

«Реал» и «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» закончили без забитых мячей. Это третья нулевая ничья в столичном дерби за последние пять очных матчей.

Мадридское дерби получилось чрезвычайно унылым. Но если кто и должен был победить, то «Атлетико»

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