Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич вернулся на поле после травмы. Он вышел на замену на 66-й минуте дерби со столичным «Атлетико».

Перед появлением на газоне хорватский центрхав слушал последние указания помощника главного тренера. Модрич надевал щитки, но сначала поцеловал изображение каждого члена семьи, изображенного на защитном девайсе.

Всего Лука прикоснулся губами к щитку пять раз. У них с женой сын и две дочери. Неизвестно, кто пятый член семьи, запечатленный на защитном атрибуте.

«Реал» и «Атлетико» свели матч чемпионата Испании на «Ванда Метрополитано» к нулевой ничьей.

Лука Модрич получил мышечное повреждение правой ноги и не играл в футбол с 9 сентября.

32-летний Модрич – действующий обладатель «Золотого мяча» и стал первым за 11 лет футболистом, кто отнял эту награду у Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

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