Польский страйкер Кшиштоф Пёнтек из «Милана» может заменить в «Барселоне» стареющего Луиса Суареса.

Уругвайцу в январе исполнится 33, к тому же, в последние полтора года в его игре наметился значительный регресс. Боссы каталонского клуба понимают, что в таком возрасте Луису будет непросто вернуться на пик формы, поэтому планируют покупку замены в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Среди претендентов – Марио Манджукич, Тимо Вернер, Хайме Мата из «Хетафе» и Кшиштоф Пёнтек. Польский страйкер – приоритетная цель клуба. Источник сообщает, что испанский гранд готов выложить за игрока 50 миллионов евро с открытием зимнего трансферного окна.

24-летний поляк забил за «Милан» 13 голов в 27 матчах.

Он лишь в январе присоединился к «россонери», перейдя из «Дженоа» за 35 миллионов евро.

Неймар или Суарес? Угадай, кого не хватает в командах года ФИФА с 2009 года

Качай приложение Eurosport для iOS и Android