Во время мадридского дерби Рамос назвал рефери сыном шлюхи, за что не понес наказания. Это очень не понравилось главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне.

Аргентинский коуч подскочил к арбитру, процитировал Серхио и спросил у рефа, почему не последовало санкций. Также тренер сделал в воздухе странный жест руками, сложив большие и указательные пальцы.

El Golazo de GOL приводит слова Диего: «Ты струсил! Твои яйца вот настолько маленькие!»

Ни Рамос, ни Симеоне не были наказаны.

Матч закончился безголевой ничьей, «Реал» и «Атлетико» возглавляют чемпионат Испании.

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