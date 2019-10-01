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«Твои яйца вот настолько маленькие!» Симеоне наехал на судью из-за Рамоса
Коуч «Атлетико» вернулся к любимой теме.
Во время мадридского дерби Рамос назвал рефери сыном шлюхи, за что не понес наказания. Это очень не понравилось главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне.
Аргентинский коуч подскочил к арбитру, процитировал Серхио и спросил у рефа, почему не последовало санкций. Также тренер сделал в воздухе странный жест руками, сложив большие и указательные пальцы.
El Golazo de GOL приводит слова Диего: «Ты струсил! Твои яйца вот настолько маленькие!»
- Ни Рамос, ни Симеоне не были наказаны.
- Матч закончился безголевой ничьей, «Реал» и «Атлетико» возглавляют чемпионат Испании.
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