Вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустит матч ближайшего тура Ла Лиги. Кипер не тренировался после замены в перерыве игры с «Брюгге».

Возможно, причина не в травме: после матча в Лиге чемпионов у бельгийца возникли необычные неприятности. У футболиста кружилась голова и были проблемы с желудком, Тибо чувствовал себя настолько неважно, что не смог самостоятельно управлять автомобилем – до дома игрока подвез отец.

Marca добавляет, что бельгийца в ближайшей игре скорее всего подменит Альфонс Ареола.

«Реал» возглавляет таблицу, у команды 15 баллов.

В последнем туре команда сыграла вничью в мадридском дерби.

Куртуа снова устроил клоунаду и был заменен. Кажется, Зидан окончательно разочаровался в Тибо

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