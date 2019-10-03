В интернете появились скрины документов, в которых прописаны штрафы за различные проступки в мадридском «Реале».

Marca со ссылкой на Deportes Cuatro приводит самые любопытные денежные взыскания.

«Бланкос» должны приезжать на базу за 45 минут до начала тренировки. Пятиминутное опоздание обойдется в 250 евро, задержка на 15 минут – в 500. Ели не появился и после этого – плати 1000. Пропустил занятие без уважительной причины – штраф 3000 евро.

Телефоны должны быть в беззвучном режиме практически все время, пока футболисты находятся в расположении клуба. За излишнюю привязанность к мобильному можно заплатить от 250 евро до 500-1000 за повторный проступок.

Игроки еженедельно проходят процедуру взвешивания. За пропуск придется отдать 250 евро, а за лишний жирок – 1000.

Футболисты обязаны уведомлять представителей клуба об отъездах, интервью или участии в коммерческих проектах. За нарушение взымается 1000 евро.

Пролетевшие мимо заявки на игру обязаны быть с остальной командой до начала матча и могут покинуть стадион не раньше, чем за 10 минут до конца встречи.

«Реал» возглавляет таблицу Ла Лиги.

Второй идет «Гранада».

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