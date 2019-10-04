«Барселона» определилась с потенциальной заменой для Эрнесто Вальверде на случай, если результаты команды в ближайшее время не улучшатся. Каталонцы на два балла отстают от лидирующего «Реала» и делят первую строчку группы F Лиги чемпионов с «Боруссией».

В случае отставки испанца «блауграна» пригласит на его место тренера «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо. Коуч привел команду к победе в Кубке Либертадорес-2018. Тем не менее, сам аргентинец на данном этапе сезона не намерен покидать клуб, так как команда находится в разгаре борьбы за Кубок Либертадорес-2019.

«Ривер» рубится в полуфинале с «Бокой» и выиграл первый матч со счетом 2:0. Кроме того, против появления специалиста в Каталонии тот факт, что он лишь недавно заключил новый контракт, хотя не имел недостатка в предложениях, сообщает TNT.

В аргентинской Суперлиге «Ривер Плейт» идет на седьмой строчке. На первой – «Бока».

До «Ривера» Гальярдо тренировал уругвайский «Насьональ».

Отказать «Сити» и уехать в нищую Аргентину за адреналином. Де Росси – псих и романтик

Качай приложение Eurosport для iOS и Android