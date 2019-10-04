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TNT: «Барселона» может заменить Вальверде на тренера «Ривер Плейт»
Каталонцы не в восторге от последних результатов.
«Барселона» определилась с потенциальной заменой для Эрнесто Вальверде на случай, если результаты команды в ближайшее время не улучшатся. Каталонцы на два балла отстают от лидирующего «Реала» и делят первую строчку группы F Лиги чемпионов с «Боруссией».
В случае отставки испанца «блауграна» пригласит на его место тренера «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо. Коуч привел команду к победе в Кубке Либертадорес-2018. Тем не менее, сам аргентинец на данном этапе сезона не намерен покидать клуб, так как команда находится в разгаре борьбы за Кубок Либертадорес-2019.
«Ривер» рубится в полуфинале с «Бокой» и выиграл первый матч со счетом 2:0. Кроме того, против появления специалиста в Каталонии тот факт, что он лишь недавно заключил новый контракт, хотя не имел недостатка в предложениях, сообщает TNT.
- В аргентинской Суперлиге «Ривер Плейт» идет на седьмой строчке. На первой – «Бока».
- До «Ривера» Гальярдо тренировал уругвайский «Насьональ».
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