Карьера Куртуа в «Реале» загибается. Виноват Перес – он чокнутый

Замена Тибо Куртуа в перерыве матча с «Брюгге» – самое загадочное событие лигочемпионской недели. По официальной версии у бельгийца случилось несварение, по неофициальной – он заистерил и поймал настоящую паническую атаку. Второй сценарий выглядит более вероятным – Тибо страдает в «Реале» и явно жалеет, что согласился переехать на «Бернабеу». Учитывая подвижную психику голкиперов, Куртуа вполне мог поплыть после всего, что случилось с ним за последний год.

Тибо Куртуа в матче с «Брюгге»Getty Images

Летом 2018-го Флорентино Перес выманил бельгийца из Лондона и с гордостью представил фанатам. «Это лучший вратарь мира», – сиял мадридский босс. Он не врал: Тибо как раз получил приз самому ценному кипу ЧМ-2018 и был фаворитом в борьбе за титул сильнейшего вратаря года по версии ФИФА. Если абстрагироваться от сопутствующих обстоятельств, то кажется, что Перес провернул идеальную сделку: заплатил всего 35 млн евро (Тибо стоил 65 по Transfermarkt) за 26-летнюю суперзвезду с аномально длинными руками и паучьей реакцией.

Проблема заключалась в другом: «Реал» абсолютно не нуждался в укреплении вратарской позиции – она была укомплектована. Второй номер можно было отдать молодому Лунину, а в рамке оставить работягу Кейлора Наваса – костариканец однозначно заслужил, чтобы к нему относились с уважением. В 2014-м он сверкнул на ЧМ, заслужил оффер от «Мадрида», выиграл конкуренцию у Касильяса, взял с клубом три Лиги чемпионов, получил приз лучшему вратарю ЛЧ-2017/18 и вообще никогда ни на что не жаловался.

На YouTube и в инстаграме полно видосов с тренировками Кейлора. По ним можно сделать вывод: этот человек помешан на самосовершенствовании. Любой другой беззвездный кип, оказавшись в «Реале», легко мог бросить весла и наслаждаться статусом дублера Икера. Навас вообще не такой: он вцепился в главный шанс в карьере, пофиксил все минусы (например, игру на выходах) и заставил фанатов забыть о среднем для кипера росте (всего 185 сантиметров).

Нервы Кейлора тоже почти железные. У него встречались запоминающиеся ошибки в важных матчах(«Наполи», «Юве»), но Навас моментально приходил в себя и больше не подводил. При этом кризисные периоды легко соотнести со слухами вокруг вратарских трансферов: как только Перес активировал переговоры по условному Де Хеа, Кейлор слегка напрягался и привозил. Но когда костариканец знал, что его позиции ничего не угрожает, он оставался хладнокровным и играл безупречно.

Скромный, тихий, невысокий, работоспособный, преданный – таких ребят любят болельщики, но не Флорентино Перес. Его болезненное помешательство на селебрити уже неоднократно вредило «Мадриду». Можно вспомнить хотя бы проклятие Макелеле, когда Клода депортировали в «Челси», а потом за 10 лет потратили 300 млн на опорников и куковали без полуфиналов ЛЧ до прихода Моуринью. Еще нетрудно восстановить в памяти Класико-2015, когда Перес заставил Бенитеса выпустить самый дорогой, а не самый практичный состав. Или сделку по Хамесу, оформленную по принципу «лишь бы другим не досталось».

Короче, переход Тибо Куртуа – из той же серии бездумных, абсурдных и нелепых трансферов. Флорентино давно хотел поменять Кейлора на кого-то поярче, а когда Де Хеа сорвался, отсчитал миллионы за элитного бельгийца. Планировалось, что Тибо сотворит магию в воротах, но пока что весь трип на «Бернабеу» кажется кромешным ужасом.

Тибо Куртуа, «Реал»Getty Images

Во-первых, Тибо ассоциируется с феерически провальным сезоном-2018/19 – пока Кейлор был первым номером, такой жути ни разу не происходило. Во-вторых, Куртуа напривозил и в ЛЧ (с тем же «Аяксом»), и в Ла Лиге – его серия без клиншитов, которая длилась с февраля по сентябрь, говорит о многом. В-третьих, публика жестоко реагирует на любые промахи Тибо – ему припоминают прошлое в «Атлетико» и оглушают свистом.

Перес выбрал худший момент для вратарской революции. У «Реала» был достойный кипер, от которого не ждали чудес, а президент отдал 35 млн за раскрученного парня с сомнительной индейской биографией. Тибо изначально оказался в проигрышном положении: фанаты с «Бернабеу» тоже посчитали, что задвигать Кейлора непорядочно, и заранее невзлюбили его конкурента.

Зато теперь Навас наслаждается жизнью в Париже, где его ценят и уважают, а «Мадрид» будет лечить расстройство Куртуа – то ли пищевое, то ли психическое. Вряд ли Перес прогнозировал такой расклад, когда с горящими глазами запускал переговоры о трансфере Тибо. А самое печальное, что президента эта история ничему не научит – он обязательно продолжит привозить в Мадрид талантливых, но совершенно ненужных «Реалу» футболистов.

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