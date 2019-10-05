Взаимоотношения нападающих «Барселоны» Лионеля Месси и Антуана Гризманна могут повлиять на дальнейшую судьбу француза.

По информации Le10Sport, руководство «Барсы» готово обменять Гризманна в «ПСЖ» на Неймара, если в ближайшее время он не наладит отношения с Месси. В данный момент аргентинский капитан обвиняет боссов в покупке Гризманна и проваленной попытке возвращения Неймара.

Ранее 28-летний Гризманн признался, что им с Месси трудно общаться.

Француз перешел в «Барселону» из «Атлетико» за 120 миллионов евро летом 2019-го.

«Барсу» оштрафовали на 300 евро за раннее начало переговоров с Гризманном

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