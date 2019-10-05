«Реал» упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании и со счетом 4:2 переиграл «Гранаду».

Безголевым матч оставался недолго: уже на второй минуте Гарет Бэйл отдал потрясающую передачу на Карима Бензема, а тот с неудобного угла пробил точно в ворота.

Затем первый официальный мяч за «Реал» оформил Эден Азар: он обокрал зазевавшихся защитников, влетел в штрафную и выстрелил красивым по траектории ударом.

Третий забил Лука Модрич, который начал матч на скамейке запасных. Его гол – настоящий шедевр из-за пределов штрафной.

Но «Гранада» не сдалась: Альфонс Ареоля сфолил в штрафной и привез пенальти, который реализовал Дарвин Мачис.

Затем гости поддавили еще – на подаче углового защитники «Реала» во главе с Серхио Рамосом упустили Домингуша Дуарте – 3:2.

Но Хамес Родригес в добавленное время не дал надеждам «Гранады» сбыться и отправил мяч в ворота после скоростной контратаки.

«Реал» остался единоличным лидером чемпионата Испании, набрав 18 очков в восьми турах.

«Гранада» имела теоретический шанс подобраться к первому месту, но по итогам тура, скорее всего, провалится вниз. Пока андалусский клуб идет вторым с 14 баллами.

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